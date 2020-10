La Rambla posa en marxa un comptador per denunciar el retard en la seva reforma

L'expresident d'Amics de la Rambla i propietari de la mítica sastreria Model, Enric Pantaleoni, ha impulsat la campanya 'Reformem la Rambla' amb què s'ha instal·lat un comptador de nou metres que sumarà els dies de retard de la seva reforma des de la data d'aprovació de el Pla Especial d'Ordenació en 2016.









L'objectiu d'aquesta iniciativa -recolzada per l'associació Amics de la Rambla- és mostrar el seu malestar pel "estancament perpetu" de la reforma, han informat el propi Pantaleoni, l'expresident d'Amics de la Rambla, Joan Oliveras Bagués, l'actual president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, i el president de Classe, Claret Serrahima.





La campanya, creada per Classe, vol posar de manifest la "necessitat urgent d'impulsar una reforma que fa massa temps que està guardada en un calaix", en concret, 1.602 dies des de l'aprovació de el Pla Especial d'Ordenació i gairebé dos anys de la presentació de el projecte guanyador de la reforma.





El comptador és la iniciativa més destacada de la campanya, està situat al balcó del nombre 74 de la Rambla i cada dia a les 12.00 hores s'actualitzarà, sumant un dia més per veure si posen "nerviós algú de l'Ajuntament perquè ajudin a tirar cap endavant la reforma ".





Més enllà del comptador, també han fet cartells perquè els veïns que vulguin els posin en els seus balcons, i suports publicitaris per informar i sumar a tots els ciutadans en la causa, a més d'una campanya digital per sumar firmes a través de www.acciorambla.org.





"ARA O MAI"

Pantaleoni, que va treballar més de 30 anys per consensuar un pla d'ordenació de la Rambla, ha afirmat que "la recuperació de Barcelona ha de començar per la Rambla" perquè considera que, si aquesta via no s'arregla, tampoc ho farà la ciutat, per el que creu que la renovació ha de ser ara o mai.





Oliveras ha destacat que el context actual és molt diferent a què havia quan va néixer el Pla d'Ordenació i considera que ara aquest ha adoptat un valor estructural sobre el qual cal que les administracions actuïn per regenerar i dinamitzar la Rambla.





Per la seva banda, Villar ha lamentat que no han rebut un projecte executiu per part de l'Ajuntament -previst per al juliol i que es va endarrerir per la pandemia-, ha assegurat que, "si hi hagués una administració àgil, ara seria el moment de posar-se a fer les obres ", i també ha interpel·lat a la Generalitat i als l'Estat.





A més, l'actual president d'Amics de la Rambla ha explicat que no hi ha hagut interlocució amb el Govern municipal en els últims tres mesos i que des del consistori se'ls va traslladar que estaven pendents de el pla d'inversió municipal, pel que ha reclamat posar-se a treballar amb el projecte executiu i un calendari realista: "Hem d'exigir molta celeritat".





Han aclarit que no es tracta d'una campanya de confrontació i que l'objectiu és "ser capaços de focalitzar l'interès ciutadà per sobre de l'interès de Govern", prioritzar les inversions que són necessàries i sobretot les que ja estaven compromeses.





La campanya també ha rebut el suport de nombroses personalitats com el president de Liceu, Salvador Alemany, els cuiners Carme Ruscalleda, Ferran Adrià i Jordi Roca, l'humorista Carlos Latre, o els arquitectes Beth Galí, Bendetta Tagliabue i Juli Capella.