ERC alerta el risc que pot suposar la reforma de CGPJ en un Govern d ' "extrema dreta"

El portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, ha alertat aquest dimecres del risc que pot comportar la reforma del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) promoguda pel PSOE i Unides Podem en un futur Govern d'"extrema dreta o dreta extrema".









En declaracions al Congrés, Rufián ha contestat així a l'ésser preguntat sobre si el seu partit comparteix la proposició de llei que socialistes i Unides Podem registrar aquest dimarts a la cambra baixa per modificar el sistema d'elecció dels vocals de l'òrgan de govern dels jutges , que porta gairebé dos anys en funcions davant la falta d'acord de PSOE i PP.





L'independentista català s'ha preguntat si aquest debat pot ser "pa per avui i fam per demà".





"Donen por segons quines reformes davant d'un futur Govern d'extrema dreta o de la dreta extrema d'el PP, Vox i Ciutadans si tenen aquest poder", ha advertit.





A l'marge de tot, Rufián apunta que el que és "indubtable" és que Espanya té "un gravíssim problema" amb el poder judicial que, segons ell, no hauria de ser un "obstacle" en el que té a veure amb els drets fonamentals .





"I no em refereixo només --ha dit-- a que persegueixin idees polítiques, com l'independentisme, o que una part hagi declarat la guerra a una idea o a Govern", sinó també al fet que es dictin sentències que, per exemple, rebaixin la pena a un professor "pederasta" de l'Opus Dei.





"Ja és una qüestió més de decència, més enllà de les fílies i fòbies polítiques", ha apuntat.