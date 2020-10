Sàmper demana avisar Mossos si es detecten reunions entre persones que no conviuen

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha cridat a la coresponsabilitat davant les noves restriccions pel coronavirus i la impossibilitat de controlar si cada persona es relaciona més enllà del seu grup bombolla --les persones amb qui es conviu--, i ha demanat avisar els Mossos d'Esquadra si es detecta una reunió entre persones no convivents en una casa.













Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa al costat del vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, i les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés, que han anunciat les noves mesures de contenció del coronavirus.





També ha explicat que el seu departament ha treballat en la millora de la coordinació policial entre els Mossos i les policies locals, i davant les noves restriccions pel coronavirus ha avisat: "Els cossos de seguretat faran el seu treball".





Sàmper ha detallat que els cossos municipals de policia enviaran informes diaris als Mossos sobre el nombre d'agents afectats per Covid-19, persones identificades o denunciades per incomplir les restriccions, així com incompliments d'establiments.





Ha remarcat que la resolució amb noves restriccions presentada aquest dimecres no té "un esperit recaptatori sinó dissuasori", encara que ha animat a denunciar davant els Mossos si es té coneixement que algú de l'entorn no respecta les restriccions i es relaciona més enllà del nucli amb qual conviu.





MULTES DE 300 A 6.000 EUROS





En aquests casos, Sàmper ha explicat que "podrien arribar a caure sancions de fins a 6.000 euros en casos de reincidència", encara que el més habitual seria una multa de 300 euros.





Des de l'entrada en vigor del decret d'estat d'alarma al març, Mossos i policies locals de Catalunya han tramitat en total 60.000 denúncies, de les que s'han cobrat més de 3.000, la majoria per un import d'uns 300 euros.