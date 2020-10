Catalunya adverteix d'una transmissió "intensa" amb algunes UCI al 35 per cent

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha advertit aquest dimecres que la transmissió del coronavirus s'està donant "de manera intensa" a Catalunya, que ha passat d'identificar 7.000 casos a la setmana a 12.000 en els últims set dies.









"Era urgent frenar el creixement que està agafant velocitat. És un creixement intens, exponencial", ha insistit en roda de premsa des del Palau de la Generalitat al costat de el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper.





La consellera també ha alertat el nombre creixent d'ingressos en els centres hospitalaris, així com d'aquells en les unitats de cures intensives (UCI), que en algunes zones de Catalunya freguen el 35% de la seva capacitat.





Aquest dimecres, de fet, s'ha superat el miler de pacients ingressats per coronavirus després dels mesos de confinament amb un total de 1.024 persones hospitalitzades, de les quals 189 estan en llits d'UCI.





PCR





En relació a les proves PCR per a la detecció de casos positius, Vergés ha reivindicant la capacitat diària de 30.000 test que té el sistema: "Hem multiplicat per deu la nostra capacitat per realitzar PCR".





"Hem fet més de dos milions de proves PCR, és moltíssim. No per darrere de ningú, el sistema de salut respon a tot el que necessitem", ha insistit la consellera sobre la capacitat de testeig a Catalunya.





ESCOLES





Sobre la situació epidemiològica en els centres educatius de Catalunya, Vergés ha reconegut que han detectat un "creixement" al superar el llindar de 30.000 persones confinades amb 37.489 aïllaments entre alumnes i docents.





No obstant això, ha defensat els cribratges poblacionals en els àmbits educatiu i laboral impulsats per l'Executiu català, amb els quals s'han detectat prop de 100.000 casos asimptomàtics.