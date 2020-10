CC.OO. demana equilibri entre salut i economia davant les noves restriccions a Catalunya

CCOO ha demanat equilibri entre salut i economia davant les mesures de contenció de l'evolució del coronavirus a Catalunya anunciades aquest dimecres pel Govern, segons ha informat en un comunicat.













El sindicat ha manifestat que "veu necessàries" mesures de contenció de virus per frenar el creixent risc de rebrot, sempre que trobi un equilibri entre la salut i l'impacte social i econòmic.





Per això, CCOO ha exigit a la Generalitat més inversions per reforçar el sistema sanitari català i fer front a el control sanitari de virus amb criteris preventius, així com recuperar la resta d'atenció a les patologies que no siguin Covid-19 que "estan ofenent les condicions de salut de la ciutadania ".





Per fer front a les noves mesures, el sindicat ha demanat que s'estableixin ajudes de compensació als sectors afectats, així com el reforç i coordinació entre les oficines de Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per garantir les prestacions.





El sindicat ha considerat que "la ciutadania en tots els seus àmbits ha de prendre consciència de la gravetat de la situació i la necessitat de prendre mesures de protecció individual que evitin efectes col·lectius", així com ser proactius en el control de la pandèmia.