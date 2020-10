El 37% dels espanyols creu que el Covid-19 va ser creat artificialment per la Xina

El 37 per cent dels espanyols creu que el COVID-19 va ser creat en un laboratori de la ciutat xinesa de Wuhan, lloc on es van documentar els primers casos de la malaltia, segons un estudi realitzat per la Universitat de Cambridge (Regne Unit) de teories de la conspiració sobre el coronavirus en cinc països: Regne Unit, Estats Units, Irlanda, Mèxic i Espanya.













En el seu treball, publicat a la revista 'Royal Society Open Science', els científics van reunir dades de mostres nacionals de cada país i van demanar als participants que qualifiquessin la fiabilitat de diverses declaracions, inclosos sis mites populars sobre el COVID-19.









Si bé una gran majoria de persones de les cinc nacions van considerar que la informació errònia no era fiable, els investigadors van descobrir que certes teories de conspiració s'han arrelat en porcions significatives de la població.





La conspiració que es va considerar més vàlida en general va ser l'afirmació que el COVID-19 va ser dissenyat en un laboratori de Wuhan. Entre el 22-23 per cent dels enquestats al Regne Unit i els Estats Units van qualificar aquesta afirmació com "fiable". A Irlanda aquesta xifra va pujar al 26 per cent, mentre que a Mèxic i Espanya va saltar al 33 i 37 per cent, respectivament.





A això li va seguir la idea que la pandèmia és part d'un complot per fer augmentar els nivells de la vacunació mundial, amb el 22 per cent de la població mexicana qualificant això com fiable, juntament amb el 18 per cent a Irlanda, Espanya i Estats Units, i el 13 per cent en Regne Unit.





La conspiració que algunes torres de telecomunicacions del 5G estan empitjorant els símptomes de COVID-19 té influència sobre segments més petits però encara significatius: 16 per cent a Mèxic, 16 per cent a Espanya, 12 per cent a Irlanda i 8 per cent en Regne Unit i els Estats Units.





Els investigadors van descobrir que el fet de ser més gran està en realitat relacionat amb una menor susceptibilitat a la desinformació sobre el COVID-19 en totes les nacions, excepte a Mèxic, on passa el contrari.





Identificar-se com més de dretes o políticament conservador està associat amb una major probabilitat de creure en les conspiracions i falsedats de COVID-19 a Irlanda, Mèxic i Espanya, però menys al Regne Unit o els Estats Units.





Confiar que els polítics poden abordar la crisi de manera efectiva prediu una major probabilitat de creure en conspiracions a Mèxic, Espanya i els EUA, però no al Regne Unit i Irlanda. L'exposició a la informació sobre el virus en els mitjans de comunicació social està vinculada a la susceptibilitat a la desinformació a Irlanda, Regne Unit i Estats Units.





Els investigadors van preguntar als participants sobre la seva actitud cap a una futura vacuna contra la coronavirus. També se'ls va demanar que qualifiquessin la fiabilitat de les afirmacions conspiratives de COVID-19 en una escala de l'un al 07:00. De mitjana, un augment d'una setena part en la percepció de la fiabilitat de la informació errònia d'una persona s'associa amb una caiguda de gairebé un quart (23%) en la probabilitat que acceptin ser vacunats.





De la mateixa manera, un augment d'un punt en l'escala de fiabilitat de la conspiració està relacionat, de mitjana, amb una disminució del 28 per cent en les probabilitats que algú recomani la vacunació a amics i familiars vulnerables. Per contra, de mitjana, un augment d'un setè en la confiança en els científics s'associa amb un augment del 73 per cent en la probabilitat de ser vacunat i un augment del 79 per cent en les probabilitats de recomanar la vacunació als altres.





"Certes afirmacions d'informació errònia són consistentment vistes com fiables per seccions substancials de públic. Trobem un clar vincle entre la creença conspiracions de coronavirus i la vacil·lació al voltant de qualsevol vacuna futura. A més d'assenyalar les falses afirmacions, els governs i les empreses tecnològiques haurien de navegar formes d'augmentar l'alfabetització de la població en els mitjans digitals. altrament, el desenvolupament d'una vacuna que funcioni podria no ser suficient ", comenta el coautor de l'estudi, Sander van der Linden, director del Laboratori de Presa de decisions Socials de la Universitat de Cambridge.