Colau demana a la Generalitat que concreti ajudes després del tancament de bars i restaurants

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat a la Generalitat que concreti mesures per ajudar a bars i restaurants, després que el Govern ha anunciat aquest dimecres el seu tancament durant 15 dies, a partir d'aquest divendres, per frenar l'augment de contagis per Covid-19.









Ho ha dit en una roda de premsa al costat de la regidora de Salut, Gemma Tarafa, en què Colau ha defensat la lleialtat institucional de l'Ajuntament amb la Generalitat i ha apostat per "evitar polèmiques" en una situació de crisi sanitària.





"Entenc l'empatia amb el sector, però ens hem d'ocupar, sobretot, de la salut", ha afegit l'alcaldessa, que ha remarcat que no hi ha res més important que la salut, tot i que s'ha mostrat preocupada per l'impacte social i econòmic de la mesura.