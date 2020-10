Xina demana als seus soldats que comencin a "preparar-se per a la guerra"

El president de la Xina, Xi Jinping, va demanar als soldats de país que "posin tota (la seva) ment i energia en preparar-se per a la guerra", segons informen des de la CNN. Així ho va dir en una visita a una base militar a la província meridional de Guangdong dimarts, segons l'agència estatal de notícies Xinhua.









Durant una inspecció del Cos de Marines l'Exèrcit Popular d'Alliberament a la ciutat de Chaozhou, Xi va dir als soldats, segons Xinhua, que "mantinguessin un estat d'alerta màxima". De la mateixa manera, va exigir que fossin "absolutament lleials, absolutament purs i absolutament fiables".





L'objectiu principal de la visita de Xi a Guangdong va ser pronunciar un discurs dimecres per commemorar el 40 aniversari de la Zona Econòmica Especial de Shenzhen, establerta el 1980 per atreure capital estranger. Va exercir un paper vital per ajudar a l'economia de la Xina a convertir-se en la segona més gran al món.





LA TENSIÓ ENTRE XINA I EUA AUGMENTA





Però la visita militar s'ha produït en un moment en què les tensions entre la Xina i els Estats Units estan en el seu punt més alt en dècades. Existeixen desacords sobre Taiwan i la pandèmia de coronavirus que creen fortes divisions entre Washington i Pequín. L'ambaixador dels Estats Units a la Xina, Terry Branstad, va dimitir davant l'augment de les tensions amb el gegant asiàtic.





La Casa Blanca va notificar al Congrés dels Estats Units dilluns que planejava seguir endavant amb la venda de tres sistemes d'armes avançats a Taiwan. Això, segons un assistent de Congrés, inclòs l'avançat sistema de coets d'artilleria d'alta mobilitat. Aquesta situació no ha fet cap gràcia a la Xina: el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors, Zhao Lijian, va demanar a Washington que "cancel·li immediatament qualsevol pla de venda d'armes a Taiwan" i tall tots els "llaços militars entre els Estats Units i Taiwan" .





Encara Taiwan mai ha estat controlat pel governant Partit Comunista de la Xina, les autoritats de Beijing insisteixen que l'illa democràtica i autònoma és una part integral del seu territori. I el mateix Xi es nega a descartar la força militar per capturar-la si cal.





L'ETERN PROBLEMA DE TAIWAN





Tot i la desaprovació del govern xinès, les relacions entre Washington i Taipei s'han estret sota l'administració de Trump. A l'agost, el secretari de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, Alex Atzar, es va convertir en el funcionari nord-americà de més alt nivell que va visitar Taiwan en dècades.





En aquell moment, Atzar va viatjar a l'illa aparentment per discutir la pandèmia. Com a resposta, Beijing va augmentar els exercicis militars al voltant de Taiwan. Gairebé 40 avions de combat xinesos van creuar la línia mitjana entre el continent i Taiwan del 18 al 19 de setembre.

Es va tractar d'una de les diverses sortides que la presidenta de l'illa, Tsai Ing-wen, va cridar una "amenaça de força".





En un discurs davant la Corporació RAND el 16 de setembre, el secretari de Defensa dels Estats Units, Mark Esper, va dir que la Xina "no pot igualar als Estats Units" en termes de poder naval. A més, va qualificar a Pequín de "influència maligna".





"(Xina i Rússia) estan utilitzant l'economia depredadora, la subversió política i la força militar en un intent de canviar l'equilibri de poder a favor seu, i sovint a costa d'altres", va dir en la compareixença.





A principis d'octubre, Esper anunciar el seu pla "Battle Force 2045" ( "Força de Batalla 2045"), que exigeix una Armada d'Estats Units ampliada i modernitzada de 500 embarcacions tripulades i no tripulades per a 2045.