'Los Espabilados', la sèrie original Movistar+ amb la qual Albert Espinosa torna a la televisió, s’estrena al gener

El pròxim mes de gener Movistar+ estrenarà ‘Los Espabilados’, la seva nova sèrie original produïda en collaboració amb Dynamo Audiovisual, i que suposa la tornada a la televisió d’Albert Espinosa després del seu èxit ‘Polseres Vermelles’.













Aquesta sèrie d’aventures, creada i escrita per Espinosa, està inspirada en la seva novella ‘El que et diré quan et torni a veure (Grijalbo) traduïda a 20 idiomes. Com el mateix Espinosa ha contat en aquest vídeo, “és una història de nois sense fronteres mentals que lluiten contra la desigualtat. I, a més, em fa molt feliç estrenar-la el gener de 2021, ja que coincideix amb el dècim aniversari de l’estrena de ‘Polseres Vermelles’”.



La ficció comença quan Mickey L'Angelo, Yeray, Guada, Samuel i Lucas, cinc nois extraordinaris, escapen del seu centre psiquiàtric per a emprendre un viatge per Europa que canviarà les seves vides per sempre.



Al llarg de set episodis de 30 minuts, els protagonistes sortiran indemnes de situacions difícils, s’enfrontaran a injustícies i, sobretot, descobriran l’amor, l’odi i el poder que tenen quan estan junts. Descobriran que són uns ‘espavilats’.

La sèrie, dirigida per Roger Gual ('Smoking Room', 'Instinto', 'Las chicas del cable'), està protagonitzada per Álvaro Requena com a Mickey L'Angelo; Marco Sanz com a Yeray; Sara Manzano com a Guada; Aitor Valadés com a Samuel; i Héctor Pérez com a Lucas.





Completen el repartiment Miki Esparbé ('Malnazidos', 'Perdiendo el Este', 'Reyes de la noche') en el paper d’Izal, un detectiu especialitzat en la recerca de nens perduts i l’actor Àlex Brendemühl ('Truman', 'Akelarre') com al doctor Del Álamo.

La distribució internacional de la sèrie va a càrrec de Beta Film que l’ha presentat aquesta setmana al MIPCOM de Canes, i on ha estat destacada per Variety com a un dels 15 projectes més interessants del mercat.

Barcelona ha estat part important d’aquesta nova producció, ja que el rodatge de la sèrie ha tingut lloc en diferents localitzacions de la ciutat i els seus voltants.



SINOPSI

‘Los Espabilados’ conta la història de Mickey L’Angelo, Yeray, Guada, Yeray, Samuel i Lucas, uns joves especials que s’escapen d’un centre psiquiàtric a la recerca del seu lloc al món. A pesar dels seus diagnòstics clínics, aquests cinc amics s’enfronten a la vida amb humor i valentia perquè en el seu interior tenen clar que és la societat la que està malalta; no ells.

Els nois emprendran un viatge per Europa per a trobar el germà d’un d’ells, mentre es van enfrontant a les seves condicions mèdiques diàries. En aquesta sèrie gaudirem de les seves aventures, de la recerca per l’acceptació mentre treuen el màxim partit a les seves vides. Aquest grup d’amics pateix de malalties mentals, però per sobre de tot són uns nens espavilats i ho demostraran en cada episodi quan hagin de sobreposar-se als obstacles en aquesta aventura de vida.





'Los Espabilados' és el retorn d’Albert Espinosa a la televisió després de l’èxit de 'Polseres Vermelles'.