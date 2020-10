El dèficit de liquiditat de les empreses espanyoles ronda els 230.000 milions, segons Banc d'Espanya

El dèficit de liquiditat global de sistema empresarial espanyol entre el segon i el quart trimestre del 2020 arribaria uns 230.000 milions d'euros, segons ha assenyalat el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, que s'ha mostrat partidari d'estendre les ajudes públiques , encara que enfocant als sectors més afectats per la crisi i a aquelles empreses amb projectes viables.









"S'estima que el dèficit de liquiditat global de el sector empresarial entre el segon i el quart trimestre del 2020 ascendirà a uns 230.000 milions d'euros", ha indicat De cos durant una presentació en una conferència telemàtica organitzada per SUERF.





Referent a això, el banquer espanyol ha destacat que, a l'ignorar les necessitats de liquiditat associades amb la inversió en actius fixos, que són menys rellevants per als riscos de liquiditat, "s'estima que el dèficit de liquiditat durant el mateix període és d'uns 25.000 milions d'euros més que en un escenari hipotètic sense pandèmia ".





D'aquesta manera, ja que més de la meitat d'aquestes necessitats de liquiditat no es van poder cobrir mitjançant l'ús dels actius líquids i el recurs a línies de crèdit disponibles per part de les empreses, els resultats suggereixen que el brot de la pandèmia va generar importants riscos de liquiditat per a les empreses espanyoles, ha afegit.





AJUDES SELECTIVES





En aquest sentit, De Cos, considera que l'actual fase de la crisi, caracteritzada per una recuperació econòmica incompleta i desigual, justifica el manteniment del suport públic a les empreses, tot i que aposta per un ajust que permeti concentrar-se en els sectors més afectats per la crisi i en projectes viables, així com donar prioritat a el suport en forma de subvencions o injeccions temporals de capital per evitar un excessiu endeutament de les companyies.





"En la fase actual de la crisi, en la qual els problemes estan més concentrats en sectors específics, les polítiques de suport a les empreses han d'ajustar dirigint-les a les més afectades pel xoc", ha assenyalat, reclamant un enfocament més selectiu "que doni prioritat a el suport a projectes empresarials viables ".





En aquest sentit, el governador ha apuntat que en el cas particular dels programes de garantia de préstecs pot ser necessari ampliar aquestes facilitats en el futur, però ha recomanat ajustar alguns dels seus paràmetres per incentivar els préstecs dels bancs a les empreses viables.





"La política econòmica no pot sostenir indefinidament un sector que està destinat a patir una reducció estructural en el seu nivell d'activitat", ha afirmat, defensant que, en canvi, ha d'apuntar a promoure i donar suport a l'adaptació de sistema productiu a les noves realitats i la reassignació eficient de recursos entre indústries i empreses.





Així mateix, el governador del Banc d'Espanya ha destacat l'èxit inicial de les mesures fiscals dirigides a impedir la materialització dels riscos de liquiditat corporatius, tot i que ha advertit que, com a resultat, les firmes han acumulat més deute i aquesta "podria resultar insostenible per a les empreses amb un alt nivell d'endeutament ".





"La forma en què manegem aquest deteriorament dels seus balanços tindrà importants implicacions per al panorama macroeconòmic tant en el curt com en el mitjà termini", ha apuntat De Cos, assenyalant que, en casos extrems, les vulnerabilitats de el sector empresarial podrien dur a el tancament d'empreses, el que impactaria negativament en el creixement econòmic per la possible destrucció de part de el sistema productiu i la conseqüent pèrdua de llocs de treball.





D'aquesta manera, De Cos ha defensat que el suport públic en forma d'injeccions temporals de capital, especialment en el cas de grans empreses, "podria ser una opció a explorar", destacant la creació per part de Govern d'un fons públic que pot destinar a aquesta finalitat, mentre que per a altres empreses, el governador del Banc d'Espanya assenyala que podrien considerar subvencions directes.





D'altra banda, ha assenyalat la importància de millorar l'eficiència dels mecanismes de reestructuració del deute amb l'objectiu de resoldre ràpidament els problemes d'insolvència que travessen algunes empreses, així com incentivar els acords extrajudicials per evitar la congestió dels tribunals.