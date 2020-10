Polònia pregunta a la Comissió Europea si també sancionarà Espanya pel projecte de reforma del CGPJ

El viceministre d'Exteriors de Polònia, Pawel Jablonski, ha preguntat a la Comissió Europea si també obrirà un expedient sancionador a Espanya si canvia la forma d'elecció dels vocals de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), com ha proposat el Govern de Pere Sánchez.









Jablonski ha utilitzat el pla de l'Executiu espanyol per "canviar les regles" per posar en valor que en els dos països els membres de l'òrgan de govern dels jutges són elegits pel Parlament, apuntant que en el cas polonès és necessària una majoria de tres cinquens i que, si prospera el canvi a Espanya, n'hi ha prou amb la meitat més un.





El viceministre polonès s'ha preguntat a Twitter si la comissària europea de Justícia, Vera Jourová, també "intervindrà" en cas que prosperi la reforma a Espanya.





En un missatge posterior en els dos idiomes, i "per claredat", ha matisat que el Govern de Polònia considera que "el sistema judicial és un assumpte intern dels estats membre". Així, ha subratllat que el Tribunal de Justícia (TUE) "no atribueix aquesta competència a la Comissió", donant a entendre que no cabrien sancions en cap dels dos casos.





Per la seva banda, el viceministre de Justícia, Sebastian Kaleta, ha fet públic un plantejament similar a el de Jablonski i s'ha preguntat per què la Comissió Europea i Alemanya pressionen Polònia a la recerca de la seva "obediència" i, en canvi, "no li molesta en absolut "l'actual model espanyol.





La Comissió Europea té diversos expedients sancionadors oberts contra Polònia per soscavar la independència judicial i més va arribar a iniciar l'article 7 del Tractat de la Unió Europea que s'activa quan hi ha riscos greus per a l'Estat de dret en un Estat membre i que preveu, en última instància, suspendre el dret a vot a la UE de país incomplidor si no corregeix la situació. Aquest últim procés, però, es troba en punt mort en la fase que correspon desenvolupar a Consell.