Catalunyapress T'INFORMA

Aquí us presentem de nou les notícies més importants del dia, per no perdre res del que ha succeït al nostre país.









Aquest migdia hem sabut que Catalunya ha adoptat mesures dràstiques per frenar la Covid-19 i tancarà bars i restaurants durant 15 dies. A més, Sàmper ha demanat avisar els Mossos si es detecten reunions entre persones que no conviuen.









I és que el Govern ha advertit d'una transmissió "intensa" amb algunes UCI al 35 per cent.









Per la seva banda, Sanitat ha registrat 11.970 nous casos de Covid-19 i 209 morts més.









En el terreny polític català, aquest dimecres us hem informat que Quim Torra mantindrà el sou i els honors d'expresident de la Generalitat.









Sobre el coronavirus, també hem sabut que el 37% dels espanyols creu que va ser creat artificialment per la Xina.









I parlant sobre la Xina, fa tan sols uns moments, el president Xi Jinping ha cridat als seus soldats a "preparar-se per a la guerra".









Com a conseqüència de la pandèmia, Oxfam ha advertit que el nombre de pobres a Espanya creixerà fins als 11 milions.









I per acabar, aquest dimecres, la nostra companya Maria us ha parlat de la compte d'Instagram @atuquethafet_ i de com ha aconseguit que expulsin un professor acusat d'assetjament sexual a les seves alumnes durant més de 20 anys.









Fins aquí el nostre butlletí amb la millor informació del dia. Fins demà.