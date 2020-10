Sánchez i deu líders europeus més demanen a la UE que redueixi un 55% les emissions per al 2030

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha signat una declaració juntament amb els presidents o primers ministres de França, Portugal, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos, Luxemburg, Irlanda, Letònia i Estònia en què demanen que la UE es fixi el objectiu de reduir "a l'almenys un 55%" les emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2030.













La declaració arriba un dia abans que els líders de la UE es reuneixin a Brussel·les per, precisament, debatre el full de ruta del bloc en matèria climàtica i, en particular, la revisió de la meta al finalitzar aquesta dècada. No està previst, però, que els Vint prenguin una decisió al respecte, ja que només serà un debat d'orientació.





En la declaració, aquests onze líders es mostren a favor de "sobrepassar substancialment" l'objectiu actual, que està establert en el 40%. "Hem d'acordar un increment de l'objectiu climàtic per 2030 fins a l'almenys el 55%", reclamen. D'aquesta manera, s'alineen amb la proposta de la Comissió Europea, però es queden per sota de el nou objectiu que defensa el Parlament Europeu, del 60%.





Els onze caps d'Estat i de Govern defensen que una disminució "significativa" de les emissions de diòxid de carboni (CO2) durant aquesta dècada "és necessària i possible", a el temps que recorden que la UE es va comprometre fa gairebé un any a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050.





"El compromís amb la neutralitat climàtica garanteix que les nostres inversions en resposta a la pandèmia de Covid-19 no ens tornen a el passat dependent dels fòssils", emfatitzen en la declaració.





A més, apunten que el pressupost comunitari i el pla de recuperació han de contribuir a augmentar l'ambició climàtica de la UE a través d'una meta més elevada i d'una forma "socialment inclusiva" que permeti una "transició justa".





"Una política climàtica ambiciosa sosté el creixement econòmic i una prosperitat sostenible", subratllen aquests onze països en la seva declaració conjunta, en la qual també recorden que aquest camí 'verd' condueix a un creixement més inclusiu i a la formació de nous llocs de treball , a el temps que reforça la innovació i la competència global.