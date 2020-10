L'astrònoma Fatoumata Kébé explica a lectors no iniciats els secrets de la lluna

La Lluna és l'únic satèl·lit del nostre planeta, ens il·lumina durant la nit, sabem que influeix en les marees i en molts altres aspectes de la dinàmica de la Terra, sospitem que exerceix influències beneficioses o perjudicials sobre algunes persones, ha estat font d'inspiració de múltiples teories científiques, així com de llegendes i narracions més o menys imaginatives i fins i tot de cançons populars (¿recorda algú aquell cuplet que la definia dient "la lluna és una dona i per això el sol d'Espanya camina que beu els vents per si la lluna li enganya .... "?).









Fatoumata Kébé és una astrònoma francesa que proposa "un viatge científic i poètic als secrets de la lluna" a "El llibre de la Lluna" (Blackie Books) i ho fa amb un llenguatge que, sense deixar de ser científicament irreprotxable, no només resulta fàcilment intel·ligible per un lector mitjà, sinó que a més esdevé entretingut perquè el esquitxa amb nombroses anècdotes, fets històrics, narracions i mites com els dels vampirs o els homes llop. "La Lluna -diu- es troba en l'origen de tots els mites, de totes les religions, perquè sempre ha estat aquí. Sempre a la vista. No ha canviat des que existeix la humanitat. Permanent, reconfortant, també inquietant. Canvia de forma, de colors, fa que l'oceà creixi, les plantes prosperin i els follets ballin ".





Aquesta perspectiva poètica dóna pas a explicacions més científiques sobre l'origen del nostre satèl·lit, així la de la formació simultània, la fissió o la captiva. També s'ha especulat sobre la seva hipotètica procedència d'una altra galàxia, encara que investigacions recents s'inclinen per la seva xifrar el seu origen com a resultat de l'impacte de la terra amb un altre astre de la mida de Mart. "La Lluna és tan misteriosa que la ciència sique sense trobar una explicació definitiva sobre el seu naixement. Les diferents hipòtesis es solapen, es completen i desmenteixen. L'única que suscita unanimitat és la de que la lluna hi és, just aquí ".





Va ser, en tot cas, originàriament una bola de magma que es va refredar i va cristal·litzar i està formada per un mantell superior sòlid de 2.000 quilòmetres (litosfera) sobre un mantell interior viscós. Les seves peculiaritats fan que hagi estat objecte d'un intens bombardeig de meteorits, que han donat lloc a la formació d'innombrables cràters. D'aquí l'interès dels científics per establir un mapa de la superfície lunar el primer dels quals atribueix a Florent, astrònom de la cort de Felip IV.





Kébé es pregunta "què passaria si lluna no existís? i analitza la influència que té sobre la vida a la Terra, els eclipsis, els equinoccis i les marees.





Fa finalment fer una descripció de les diverses missions d'exploració de l'espai, des del llançament de l'satèl·lit Sputnik fins a les 17 amb el nom d'Apol·lo, l'onzena de les quals va permetre el 20 de juliol de 1969 el primer passeig lunar de dos éssers humans , Armstrong i Aldrin. Una gesta històrica que es va poder veure per televisió a tot el món, però per a la qual no van faltar teories conspiratòries, com la que va ser una farsa articulada per la NASA en què Kubrick hauria simulat l'èxit d'una expedició que en realitat mai va tenir lloc .





Sigui com sigui "la conquesta de la Lluna va resultar una successió de fracassos, batalles, morts i milions de dòlars invertits en una tecnologia que avui dia sembla perillosa i obsoleta, de la qual es diu que, gràcies als progressos, ara cabria en la memòria d'un telèfon intel·ligent. Però el triomf de l'home sobre aquest somni és un èxit prodigiós "conclou Fatoumata Kébé.