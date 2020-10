La mutagènesi letal, una tècnica genètica amb la qual els científics podrien derrotar el coronavirus

Des que es van conèixer els primers casos de SARS-CoV-2 en el món, a finals de 2019, els científics no han cessat en el seu intent de trobar un tractament efectiu o una vacuna que posi fi al virus. El coronavirus, que ja ha matat més d'un milió de persones i ha afectat gairebé 37 milions, ha paralitzat mig món.









Per ara s'han fet infinitat d'estudis i assajos clínics per intentar desxifrar com funciona aquest nou virus, i encara que tots han servit per corroborar o desmentir l'eficàcia d'algun medicament contra el virus, no s'ha trobat el remei infal·lible. Ara, tal com va explicar la BBC, els metges preveuen una nova estratègia: la mutagènesi letal.





L'objectiu dels virus és sobreviure el màxim temps possible en els organismes sense arribar a matar-los, de manera que quan el sistema immune es fa resistent a ells, els virus tenen la capacitat de mutar per vèncer-ho i sobreviure més temps.





L'adenina, guanina, citosina i uracil són els nucleòtids del codi genètic del Covid-19. La manera en què estan situats a la cadena genètica determinarà com es replica el virus. Ara, aquesta pràctica que el virus fa per si mateix -en alguns casos- es contempla com a opció per aconseguir acabar amb el nou coronavirus. Si els virus tenen el seu propi material genètic ARN, quan es repliquen i muten acaben perdent efectivitat, ja que canvien el seu material genètic.





Així doncs, els canvis genètics que generen mutacions produeixen en realitat errors en les seqüències genètiques, de manera que els virus perden efectivitat quan han mutat moltes vegades.





Esteban Diumenge, viròleg del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, a Madrid, va ser un dels primers científics que va demostrar que els virus ARN cometien errors a l'multiplicar-se. El científic va explicar a la BBC que "mutar fins a morir vol dir que un excés de mutacions fa que les proteïnes sintetitzades pel virus tinguin tants canvis que no funcionin bé".





"És com si et dono per escriure un ordinador a què programar perquè de cada deu lletres que escriguis, una estigui equivocada i que hagis de reproduir aquest text diverses vegades amb el mateix ritme de lletres equivocades. Veuràs que a la fi et resultaria un text incomprensible . és el que li passa al virus i el resultat és incapacitat d'infectar ", prossegueix Domingo.









Quan els virus muten diverses vegades, part del material genètic que porta la càrrega viral és incapaç d'entrar en les cèl·lules humanes, de manera que deixa d'infectar als humans. Segons càlculs, el material genètic d'alguns virus perd fins al 50% de la seva càrrega viral. Aquí és on la mutagènesi letal és efectiva. Quan els científics són capaços de fer que un virus muti diverses vegades, aconsegueixen que el virus perdi fins al 99% de la seva càrrega viral.





"Potser en una població normal un 50% d'aquests virus no són viables. La idea de la mutagènesi letal és que si li fem mutar a virus 10 vegades més, en comptes d'un 50% va a ser un 99,9% de la població que no serà viable ", explica a la BBC Armando Arias, viròleg de la Universitat de Castella-la Manxa, que assegura que per al virus, mutar és una" estratègia de risc-benefici ".





Aquest mètode es va començar a estudiar a finals de la dècada dels 80 en la Universitat de Califòrnia San Diego. Domingo va ser un dels investigadors que va dur a terme l'estudi, en el qual els científics van augmentar el nivell de mutació d'un virus ARN mitjançant agents que provoquen els seus canvis i van veure que els virus que muten molt de per si no mantenen la seva infectivitat quan es els fa mutar més. "Actualment, la mutagènesi letal s'ha convertit en un camp molt actiu de la farmacologia antiviral", explica Domingo al mitjà britànic.





Ara, diversos viròlegs estan treballant en dos fàrmacs que poden causar mutagènesi letal --- el favipiravir i la ribavirina - i els estan provant amb el nou coronavirus amb la intenció de fer-ho mutar fins que perdi el seu infectivitat.