Rajoy mostra la seva satisfacció en una carta per la sentència de la Gürtel

L'expresident de Govern Mariano Rajoy ha publicat una carta al seu perfil de Twitter en què mostra la seva satisfacció pel fet que la sentència de el cas Gürtel "no es condemna a el Govern d'Espanya ni al seu president ni a cap dels seus membres, no condemna a cap militant de el Partit Popular i no recull cap condemna penal contra el Partit Popular ".





Rajoy aprofita la missiva per criticar la moció de censura impulsada per Pedro Sánchez i que va posar fi a la seva etapa al Govern i que va provocar la seva retirada de la política: "En resum, t oda la justificació de la moció de censura està construïda sobre la base d'una enorme manipulació d'una sentència que no és ferma i que a més té un vot particular ".





Aquest és el text íntegre de la carta feta pública per Mariano Rajoy:





Comunicat de Mariano Rajoy Brey

El 31 de maig de 2008 vaig afirmar davant del ple de Congrés dels Diputats que en la sentència de Gürtel "no es condemna a el Govern d'Espanya ni al seu president ni a cap dels seus membres, no condemna a cap militant de el Partit Popular i no recull cap condemna penal contra el Partit Popular. En resum, tota la justificació de la moció de censura està construïda sobre la base d'una enorme manipulació d'una sentència que no és ferma i que a més té un vot particular".

Ahir la Justícia va afirmar amb rotunditat que: "no pot afirmar-se l'autoria del Partit Popular com a autor de delictes de corrupció i prevaricació irregular al no sol·licitar la seva condemna en aquest sentit i haver estat portat al procés com a partícip a títol lucratiu que pressuposa que el beneficiari no només no va participar en el delicte sinó que va desconèixer la seva comissió "i afegeix que "la condemna com a partícip a títol lucratiu no només és compatible amb la bona fe i per descomptat amb la innocència, sinó que pressuposa aquesta última".

Avui vull agrair a tots els espanyols que m'han honrat amb la seva confiança durant els anys que em vaig dedicar a la política i molt especialment durant la meva etapa a el front de la Presidència de el Govern d'Espanya. També als militants i simpatitzants de el Partit Popular pel suport que m'han prestat sempre i en tot moment. Confio que aquesta reparació moral els animi a seguir treballant sense defallir pel benestar, les llibertats i la concòrdia ens espanyols, valors aquests que avui percebo més necessaris que mai.

Mariano Rajoy Brey

Madrid 15 d'octubre de 2020