Detectats diversos brots de Covid-19 a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha detectat brots de coronavirus en les últimes 48 hores i posarà en marxa a partir d'aquest dijous mesures restrictives per a "investigar-i controlar-los".





En un comunicat d'aquest dimecres de el gerent de l'hospital, Albert Salazar, s'ha comunicat que es tornarà a restringir les visites d'acompanyants per als pacients, es reforçaran els PCR entre els professionals i "totes les sessions clíniques es faran exclusivament per via telemàtica sempre que siguin més de sis persones ".





A més, els menjadors de personal es reservaran exclusivament per als treballadors de 12 hores i personal de guàrdia i els bars i restaurants per a externs seguiran les normes dictades pel Govern, que ha ordenat el seu tancament durant 15 dies.