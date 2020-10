El Govern prepara una forta pujada dels impostos de Successions i Patrimoni

La nova llei antifrau que està elaborant el Ministeri d'Hisenda que dirigeix la ministra María Jesús Montero introdueix entre el seu articulat un augment dels impostos de Successions i Patrimoni. Un augment que per ara el Govern ha preferit mantenir ocult.









La nova llei ve a consolidar una pràctica habitual ens els governs autonòmics, encara que ha estat qüestionada pel mateix Tribunal Suprem. Això implica que serà a través del cadastre que s'estableixi el valor dels immobles, una pràctica que en la majoria dels casos suposa que el valor d'un immoble no es correspon amb el que consta en l'escriptura i, per tant , pot excedir el propi valor de mercat. I això implica pagar més impostos.





Una manera d'actuar habitual en les comunitats autònomes és que el valor d'un immoble s'estableixi només mirant el cadastre, sense conèixer l'estat real de l'immoble. Malgrat que la doctrina del Tribunal Suprem estableix que les hisendes autonòmiques no poden establir el valor d'un immoble sol en base al seu valor cadastral i que els pèrits han de desplaçar-se a el lloc en què es troba l'immoble per establir el seu valor real, els governs autònoms solen fer cas omís a aquesta doctrina.





El que ve a fer la nova llei antifrau que prepara el Govern és ratificar la manera d'actuar de les hisendes autonòmiques ja que recull que "el valor de referència que estableix el Cadastre es converteix en la base imposable dels tributs patrimonials, de forma objectiva ".





Per evitar que els tribunals segueixin fent per enrere aquest tipus d'actuacions de les comunitats autònomes, el Govern elabora una llei per intentar sortejar aquest tipus de decisions judicials. Els experts asseguren que aquesta llei obligarà a tots els ciutadans, independentment de la seva situació econòmica, a pagar uns impostos molt elevats per qualsevol transmissió patrimonial o herència que rebin.





El nou text també facilitarà a les comunitats autònomes que facin les comprovacions basant-se el nou valor de referència de Mercat, un sistema pel qual s'estableix que el valor de l'immoble segons una variable però que permet a les autonomies superar sempre el valor real el mercat. La Llei reguladora de l'Impost sobre Patrimoni estableix que el valor de l'immoble s'estableix per tres referències, el valor cadastral, el comprovat per l'administració o el valor d'adquisició. I l'administració sempre s'acollirà a el més alt dels tres, de manera que sempre cobrarà l'impost més elevat.