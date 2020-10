Ryanair pateix una altra derrota en els tribunals per les seves pràctiques laborals

L'aerolínia Ryanair ha tornat a patir una derrota entre els tribunals de justícia. En aquest cas, un tribunal ha condemnat l'empresa a readmetre un pilot que va ser acomiadat per causes disciplinàries per haver secundat una vaga al setembre de 2019.









El jutge considera que en aquest cas hi ha hagut "vulneració dels drets fonamentals de llibertat sindical, no justificant-se els motius de l'acomiadament". Es dóna el cas que en aquella ocasió el pilot ara readmès no va ser l'únic treballador de l'empresa que va ser acomiadat pel mateix motiu.





Aquesta és la tercera sentència condemnatòria que pateix l'aerolínia en menys de dotze mesos. Ja al novembre de l'any passat, un jutjat va condemnar Ryanair a tornar-li a una passatgera 20 euros que li va cobrar com a suplement per viatjar amb la seva bossa personal i una maleta de mà. El tribunal va entendre que va ser una mesura abusiva ja que tots dos paquets podien es transportats a la cabuda sense problemes ni perjudicis per a ningú.





Ja el 2020, l'empresa va imposar un ERO a 224 dels seus treballadors en les seves bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canària i Girona. Els tribunals el van considerar nul i van obligar a la readmissió de tots els acomiadats de forma immediata.