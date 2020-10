La mobilització veïnal obliga a suspendre el desallotjament de la Casa Buenos Aires de Barcelona

Unes 200 persones han evitat aquest dijous el desallotjament de la Casa Bons Aires al barri de Vallvidrera de Barcelona, després que els Pares Paüls (la congregació propietària de la finca) demanés a finals de setembre reactivar l'ordre de desallotjament, ha explicat el regidor de Drets de Ciutadania de Barcelona, Marc Serra, en declaracions als periodistes.









Els Mossos d'Esquadra s'han dirigit cap a les 6.00 hores cap a la finca per desallotjar-la i "han vist que la resistència veïnal era tan gran que, actuant sota criteris de proporcionalitat, no era oportú fer un operatiu contra aquestes persones".





Serra ha recordat que l'Ajuntament ha demanat sempre a la Conselleria d'Interior de la Generalitat que aquest tipus de dispositius policials han d'actuar sota criteris de proporcionalitat i oportunitat i que "tenen la possibilitat de donar marxa enrere i no enviar antiavalots contra veïns".





L'Ajuntament s'ha posat en contacte "de manera immediata" amb la propietat per traslladar-los la preocupació per l'ordre de desallotjament i per convèncer-los que se senten en una taula de negociació per evitar el desallotjament de la finca.





Serra ha defensat que la Casa Buenos Aires és un projecte d'un gran arrelament social i ha considerat que un desallotjament "seria absurd en el context actual", ja que l'Ajuntament ja va aprovar inicialment una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que permetrà a l' consistori adquirir aquest edifici.





L'Ajuntament ja va xifrar en 3,5 milions d'euros el valor de l'expropiació de l'antic hotel modernista Buenos Aires de Vallvidrera, i l'objectiu del govern municipal és que aculli 37 pisos dotacionals per a gent gran i joves i equipaments de barri.





NEGOCIACIÓ AMB PARES PAÜLS





Serra ha dit que l'Ajuntament està disposat a "poder cobrir les despeses que ha de carregar la propietat amb aquesta ocupació no consentida" i també a donar seguretat jurídica al projecte oferint lloguer social o una cessió temporal, ja sigui al col·lectiu o al consistori.





La propietat ha dit a l'Ajuntament que estudiarà la proposta per negociar, segons ha detallat Serra, que ha lamentat "l'actitud molt tancada" dels Pares Paüls, tot i que el consistori els ha enviat cartes de manera reiterada.





"En cap moment hem vist una voluntat real de negociar ni han paralitzat aquest procediment d'execució de la sentència de desallotjament", ha criticat Serra.





Tot i així, ha assegurat que esgotaran totes les opcions fins a l'últim moment per evitar el desallotjament i confia que reconsiderin el seu posicionament i s'obrin a negociar per trobar una solució que sigui bona per a totes les parts.





L'Ajuntament va presentar el passat 30 de setembre (quan la propietat va reactivar l'ordre de desallotjament) un informe als jutjats defensant que les activitats que es realitzen a la Casa Buenos Aires tenen un "alt interès social" i exposant la intenció del consistori d'expropiar l'edifici.