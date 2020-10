Crema un pis a Torrejón i els veïns acusen l'inquilí okupa d'incendiar-lo

Un habitatge situada al centre de la localitat de Torrejón de Ardoz va cremar ahir a la tarda en un incendi provocat, segons alguns veïns, per l'inquilí que okupaba des de fa anys l'habitatge.









El foc va començar aquest dimecres cap a les 19.45 hores a sortir per la terrassa d'un pis de la segona planta de l'edifici situat al número 4 del carrer Mestre Albéniz. Fins al lloc van acudir quatre dotacions Bombers de la Comunitat de Madrid, que van comprovar que no hi havia ni ferits ni intoxicats, ha informat a Europa Press un portaveu d'Emergències 112.





Sembla que el foc va començar, per causes que de moment es desconeixen i que ara investiga la policia, a la terrassa de la casa i després va afectar a la sala. A la resta de l'habitatge no va cremar, però sí va quedar molt afectada i deteriorada per un intens fum negre i el sutge. Els Bombers van apagar les flames i es van retirar després de ventilar tot l'habitatge.





Alguns residents de l'edifici acusen un dels okupes que hi vivien des de fa més de quatre anys d'incendiar intencionadament el pis. Un cop rebuda una ordre de desallotjament, hauria amenaçat la propietat amb cremar abans.





Altres veïns asseguren que fa uns dies li van tallar la llum i havia tingut problemes amb l'aigua i els escalfadors. Mentrestant, la comunitat de propietaris està avaluant els danys estructurals, ja que el foc va afectar a les escales i a la façana. Alguns residents han dormit aquesta nit en cases de familiars per la forta olor a cremat.