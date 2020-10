Cs del Prat denuncia l'Ajuntament per nomenar a dit a Polícias Locals

El grup municipal de Ciutadans del Prat de Llobregat ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra el govern municipal per presumptes pràctiques administrativa irregulars. L'escrit, presentat pel portaveu de la formació taronja al consistori, Antonio Miguel Ruiz, fa referència al presumpte nomenament a dit, segons la denúncia, de quatre agents de la policia local que no havien aprovat les oposicions per entrar de forma interina a el cos policial.





@Vilapress





Segons ha relatat el portaveu de Ciutadans, "aquestes quatre persones van participar en un procés de selecció, convocat en 2013-14, que es va fer en 2017-18 per a cobrir com a interins onze places de policia local. Van aprovar uns 20 candidats, dels quals es va cridar als onze primers, però quatre van renunciar pel que es va cridar als següents. No obstant això, aquestes quatre persones que van ser elegides ni tan sols havien aprovat les proves ".





Després d'iniciar les investigacions i demanar explicacions als responsables municipals, la contestació que van rebre va ser que aquestes quatre persones eren a la borsa de treball d'interins. "Però això no pot ser", denuncia Antonio Miguel Ruiz, "ja que aquesta a quatre persones no van aprovar les proves i, per tant, no podien estar a la borsa de treball d'interins".





NORMALITZAR PRÀCTIQUES IRREGULARS

Ruiz, que ha estat acompanyat pels regidors pratencs de Ciutadans, Jordi López i Montserrat Blázquez, ha assegurat que desconeixen si en aquest moment aquestes quatre persones segueixen en actiu a la policia local, però ha acusat l'Ajuntament de "haver normalitzat, després de més de quatre dècades de govern del mateix color, pràctiques administratives presumptament irregulars i que fins i tot poden ser constitutives de delicte ".





El portaveu de Ciutadans al consistori creu que "això no és una pràctica anecdòtica, sinó habitual. Estem treballant en altres temes relacionats. L'accés a la funció pública ha de ser per publicitat, capacitat, igualtat i mèrits, i en aquest cas no ha estat així ".





La denúncia davant la Fiscalia Territorial del Prat ha anat acompanyada dels documents que, segons Ciutadans, demostren les presumptes pràctiques irregulars dutes a terme pel Govern municipal que presideix l'alcalde dels comuns, Lluís Mijoler Martínez. Entre els documents aportats es troben "una dotzena de pàgines on justifiquem tot el procés de selecció a què fem referència, la llista d'aprovats, els onze que van accedir als llocs de treball, la resta dels decrets i la informació referent a les quatre persones que van ser elegides ", ha afirmat Miguel Ruiz.





El regidor de Ciutadans ha reconegut que el cas està ara en mans de la Fiscalia i que haurà de ser aquesta la que decideixi si la denúncia continua endavant o no.





Seguirem informant ...