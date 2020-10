Els Mossos eviten un robatori de matinada en un pis a Sant Cugat de Vallès

Els Mossos d'Esquadra van evitar, la matinada de dimarts passat, un intent de robatori en un pis, situat al carrer Granollers de Sant Cugat de Vallès (Barcelona), ha informat la policia catalana aquest dijous en un comunicat.









Els fets van passar al voltant de les 3.30 hores, quan una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana per la zona va veure que tres homes intentaven pujar per li reixa d'un bloc de pisos, per accedir als baixos.





Quan es van adonar de la presència policial van fugir en un vehicle, que poc després va ser localitzat, al carrer Rius i Taulet del municipi; a l'interior del turisme viatjaven els tres homes i portaven eines per suposadament forçar accessos, amagades al lateral dels seients posteriors del cotxe.





Els tres homes, de 27,26 i 25 anys i veïns i Mataró (Barcelona), van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.





A l'endemà, dimecres, els tres detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Cugat que va decretar la seva llibertat.