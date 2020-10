L’aigua, aliada indispensable en la lluita contra la pandèmia

La crisi sanitària originada pel coronavirus ens obliga a ser responsables i a seguir escrupolosament diverses mesures de protecció. Una de les més fàcils de recordar i de complir és el rentat de mans amb aigua i sabó, una pràctica que s’ha de fer de manera freqüent i a consciència. Els més menuts de casa han incorporat sense problemes als seus hàbits diaris aquest bon costum, tarallejant fins i tot cançons dels seus personatges preferits per fer servir en el procés el temps necessari segons les autoritats sanitàries (més de 20 segons).













L’aigua està associada a la salut i la higiene, i és un element indispensable en la lluita contra nombroses malalties que entren al nostre organisme a través de les mans. Segons un estudi citat per UNICEF, rentar-se les mans amb sabó amb regularitat pot reduir la probabilitat d’infecció per Covid-19 en un 36%.





El 15 d’octubre és el Dia Mundial del Rentat de Mans, una efemèride instituïda per les Nacions Unides (ONU). Aquest any, més que mai en un moment de crisi sanitària, suposa una crida per estendre les bones pràctiques d’higiene entre tota la població i per garantir l’accés a l’aigua potable i el sanejament a tot el món. L’aigua és bàsica per al correcte funcionament dels sistemes de salut pública.





QUE NINGÚ ES QUEDI SENSE AIGUA PER MOTIUS ECONÒMICS





Aigües de Barcelona, conscient de la seva responsabilitat amb les persones com a prestatària d’un servei essencial, considera que, perquè tots estiguem fora de perill, és vital que ningú es quedi enrere en uns moments tan complicats. Per això, no talla mai el servei als seus usuaris per motius econòmics i ofereix un ampli ventall d’ajuts dirigits als més vulnerables.





La companyia, que va crear el 2012 un Fons de Solidaritat pioner per ajudar les famílies vulnerables, ofereix també, des del 2014, una tarifa social que suposa una reducció en l’import del servei de l’aigua i bonificacions per a les llars amb més de tres persones.





Davant la pandèmia de la Covid-19, ha impulsat diversos projectes de collaboració amb entitats socials=Per exemple, ha signat amb Sant Joan de Déu un conveni per atendre les primeres necessitats dels collectius en situació de vulnerabilitat arran de la crisi del coronavirus, el que es tradueix en paquets d’ajuts mensuals per cobrir les necessitats bàsiques de 100 unitats familiars de l’àrea metropolitana de Barcelona.





GARANTIA DE SEGURETAT SANITÀRIA





Els processos de tractament i els paràmetres de control de l’aigua de consum que realitza Aigües de Barcelona garanteixen la qualitat i la seguretat sanitària de sempre. Des de l’inici de la pandèmia, la companyia ha implementat una sèrie de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la seguretat i la salut dels seus treballadors, així com per mantenir el normal funcionament a les seves installacions.





La gran vocació de servei dels seus empleats es va evidenciar quan alguns d’ells, durant el confinament, es van recloure voluntàriament en depuradores, potabilitzadores i altres equipaments bàsics per garantir la continuïtat d’un servei inclòs entre els essencials.