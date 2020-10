Sánchez demana als líders de la UE que s'estandarditzin les restriccions de viatge i quarantenes

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha instat aquest dijous als líders de la UE a arribar a un acord per harmonitzar a nivell de la UE les restriccions de viatge i les mesures de quarantena davant la segona onada de la pandèmia de coronavirus.













Després que els Vint pactessin aquest dimarts crear un mapa de colors per diferenciar tres nivells de risc de coronavirus en les regions de la UE, però no acordessin criteris comuns sobre la mobilitat en zones de risc mitjà i alt, el president del Govern ha assenyalat que s'ha de donar un pas més i acordar criteris comuns sobre aquests temes.





"Espanya voldria seguir harmonitzant aquesta resposta a nivell europeu en l'àmbit de les quarantenes i en la restriccions de mobilitat", ha indicat Sánchez a la seva arribada a la reunió de Consell Europeu, en què els líders tractaran la situació del coronavirus a Europa.





"És important parlar de la dificultat que travessa Europa i traslladar la necessitat d'actuar de manera unida tots els països", ha recalcat el líder socialista.





BREXIT

La relació futura de la UE amb el Regne Unit serà un altre dels assumptes que coparan la reunió de Consell Europeu, on els líders constatessin la manca d'avenços necessaris per tancar un acord amb Londres en els temps previstos i demanaran alternatives per salvar la situació.





Sánchez ha reiterat la importància d'arribar a una entesa amb el Regne Unit i la voluntat de la UE que s'aconsegueixi tancar l'acord. "És important mantenir l'esperit d'unitat dels Vint sobre els objectius i les qüestions més espinoses de tancar", ha subratllat.





"Per a Espanya és fonamental aquest acord pels interessos comercials que compartim. Des del Govern traslladem el suport al negociador Michel Barnier i esperem que durant aquestes setmanes puguem aconseguir aquest acord que doni confiança i certesa enmig de l'emergència per la pandèmia", ha subratllat.





CANVI CLIMÀTIC I RELACIÓ AMB ÀFRICA

La cimera també serà el moment en què els Vint discutiran en fase de debat i no de presa de decisions la revisió dels objectius de reducció d'emissions contaminants a l'horitzó de 2030, que Brussel·les demana elevar a un 55%. Espanya i altres 10 països de la UE han donat suport aquest objectiu, amb la intenció que els Vint puguin fixar aquesta meta.





"Aquesta és la posició que mantindrà el Govern", ha recalcat Sánchez, insistint que la UE ha de seguir sent líder en la transició ecològica i "per tant seria bo aconseguir el 55% d'objectiu intermedi".





Els caps d'Estat i de Govern preveuen abordar les relacions de la UE amb Àfrica, un assumpte que Espanya considera "clau" i en què defensa una dimensió "més rica i diversa" sobretot en política de migració.





"És un soci geoestratègic en què compartim moltíssims desafiaments, com a desenvolupament i migració", ha afirmat el cap de l'Executiu.