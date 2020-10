A Europa es podrien produir 5 vegades més morts per Covid-19 que a l'abril si no s'endureixen les mesures, alerta l'OMS

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha avisat els països europeus que la relaxació de mesures per contenir la transmissió del coronavirus pot provocar que al gener es produeixin entre quatre i cinc vegades més morts per Covid-19 que les registres al mes d'abril.









Així, Kluge ha recordat que estan augmentant el nombre de casos diaris, la pressió hospitalària i que el Covid-19 ja s'ha convertit en la cinquena causa principal de morts, arribant ja la xifra de 1.000 morts al dia. A més, ha comentat que Europa ja ha registrat la major incidència setmanal de casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb gairebé 700.000 casos notificats.





"Els casos confirmats ara han superat els 7 milions, passant de 6 a 7 milions de casos en només 10 dies. Durant el cap de setmana, es van assolir nous rècord amb totals diaris que van superar els 120 000 casos per primera vegada, tant el 9 com el 10 d'octubre ", ha detallat el dirigent de l'OMS.





En aquest sentit, Kluge ha reconegut que la situació és diferent a la que es va registrar a mitjans del mes de març, ja que es detecten el doble o el triple de casos i hi ha fins a cinc vegades menys morts. No obstant això, ha insistit que el "virus no ha canviat", ni s'ha tornat "més o menys perillós".





"El rebot de la corba epidemiològica és molt més gran, però el pendent és menor i menys fatal per ara, si bé té el potencial d'empitjorar dràsticament si la malaltia es propaga de nou a cohorts de més edat després de tenir més contactes socials en interiors ", ha dit, per assegurar que les projeccions dels models epidemiològics" no són optimistes ".





SALVAR FINS 281.000 VIDES ABANS DEL PRÒXIM DIA 11 FEBRER





Per això, el director regional de l'OMS per a Europa ha recordat que l'ús de màscares, al menys pel 95 per cent de la població; enfront del distanciament social, i controls estrictes en les reunions socials, poden salvar fins a 281.000 vides abans del pròxim dia 1 febrer als 53 estats membres de la regió europea de l'OMS.





"Aquestes projeccions no fan més que confirmar el que sempre vam dir: la pandèmia no ha de revertir el seu curs per si sola, però ho farem. Les mesures s'estan endurint en molts països d'Europa, i això és bo perquè són absolutament necessàries. Són respostes adequades i necessàries al que ens diuen les dades: la transmissió i les fonts de contaminació ocorren a les llars i llocs públics tancats, i dins de les comunitats que no compleixen amb les mesures d'autoprotecció ", ha afegit.





D'altra banda, Kluge ha rebutjat un confinament com el de març, aconsellant una escalada "gradual i proporcionada" de les mesures restrictives i amb una durada "limitada". "Mesures en què tots estem compromesos com a individus i com a societat per minimitzar els danys col·laterals a la nostra salut, la nostra economia i la nostra societat, ha argumentat, per recordar que" qualsevol decisió d'enduriment a nivell nacional ha de considerar tant els riscos directes com els danys col·laterals associats amb la pandèmia ".





Finalment, ha advocat per tenir cura de la salut mental de la població, mantenir els serveis socials en funcionament, obrir els col·legis, prevenir i tractar altres malalties com les cardiovasculars o el càncer, tenir cura als professionals sanitaris i monitorar les dades del Covid-19, entre altres mesures.