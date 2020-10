Barron, el fill de Donald i Melània Trump, dona positiu per coronavirus

La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, ha informat que el seu fill, Barron Trump, també va contraure la COVID-19, com ella i el president, Donald Trump. En un escrit publicat a la web de la Casa Blanca, la primera dama va traslladar que Barron "no va tenir símptomes" de la malaltia i que el jove, de 14 anys, i ella ja donen negatiu en les proves diagnòstiques de la malaltia que se'ls s'han realitzat després de contreure-ho.













"Naturalment, el meu pensament es va anar immediatament cap al nostre fill", ha assenyalat Melania, que també ha puntualitzat que, si escau, els símptomes van ser "mínims" fins que li "van copejar de sobte i semblava una muntanya russa de símptomes durant els dies següents ". Així, ha afirmat que va patir dolors corporals, tos, mals de cap i un cansament extrem.





Pel que fa a el tractament que va seguir per recuperar-se de la malaltia, la primera dama ha indicat que va triar "una ruta m és natural", optant per "vitamines i aliments saludables". Trump, per la seva banda, es va sotmetre a una teràpia experimental que ha defensat en múltiples ocasions com una "cura", que espera que s'apliqui a tots els nord-americans.





Així mateix, Melania ha reconegut que els professionals sanitaris que van atendre la família van ser "meravellosos", a el temps que ha mostrat el seu agraïment "etern" a l'equip mèdic i a la "discreció professional" del metge de la Casa Blanca, Sean Conley i el seu equip.





"Com pacient i persona beneficiada d'un gran suport mèdic, estic molt més agraïda i sorpresa pels cuidadors i els professionals de primera línia a tot arreu", ha reiterat. Per la seva banda, Trump ha confirmat abans de marxar a un míting a Iowa que Barron està "bé", sense proporcionar més detalls, segons informa la cadena de televisió CNN.