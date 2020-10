La llibertat d'expressió perilla a Espanya: els mitjans de comunicació estan en una "situació crítica"

La Plataforma en Defensa de la Llibertat d'Informació (PDLI) ha alertat aquest dijous que el 80% de les amenaces a la llibertat d'expressió que assenyala Nacions Unides en una nova resolució són aplicables a Espanya.









L'organització ha explicat que, des de fa vuit anys, el Consell de Drets Humans de Nacions publica una Resolució especial sobre seguretat dels periodistes. La PDLI ha detallat que, en aquesta nova resolució, l'ONU incorpora altres qüestions que vulneren la llibertat d'expressió com una redacció massa àmplia i vaga de les lleis, judicis estratègics contra periodistes o artistes, sistemes d'acreditació, límits a l'accés a la informació , l'impacte de la pandèmia de covid-19 o amenaces específiques de gènere contra periodistes.





"En menys d'un mes hem vist com tres declaracions internacionals (aquesta resolució de l'ONU, l'informe de la UNESCO i el recent estudi de la Comissió Europea sobre l'Estat de Dret a la UE assenyalen atacs a la llibertat d'expressió i a la llibertat de premsa que ocorren gairebé diàriament a Espanya, com venim denunciant des de la PDLI: des lleis vagues que s'apliquen contra aquests drets fonamentals, com la 'Llei Mordassa' i el Codi Penal, a les querelles instrumentals per fer callar a periodistes i mitjans, o atacs dirigits a dones periodistes, que pateixen un assetjament online molt superior al dels seus companys homes ", ha afirmat la secretària general de la PDLI, Yolanda Quintana.





Per la seva banda, l'organització internacional Article 19 manifesta la seva preocupació "per la falta d'aplicació d'aquestes resolucions". "Instem a tots els Estats a traduir aquests renovats compromisos internacionals en l'assignació de recursos i voluntat política per prevenir, protegir i reparar totes les violacions de drets", ha afegit.





En concret, la PDLI ha explicat que la resolució aborda les "implicacions significatives per al treball, la salut i la seguretat dels periodistes" que el Covid ha generat i demana als estats que "avaluïn el mal que la pandèmia del Covid-19 està infligint al subministrament d'informació vital per al públic i la sostenibilitat dels entorns dels mitjans de comunicació, i considerar, sempre que sigui possible, el disseny de mecanismes apropiats per brindar suport financer als mitjans (...) sense comprometre la independència editorial ".





A més, sol·licita a l'Alta Comissionada que elabori un informe sobre l'impacte i repercussió de les mesures preses en resposta a la pandèmia en relació a la seguretat i la feina dels periodistes i treballadors dels mitjans, integrant d'una perspectiva de gènere.





L'organització ha destacat que, a Espanya, el coronavirus ha suposat un cop econòmic addicional per uns mitjans ja delmats per la crisi de 2008, quan es van perdre prop de 20.000 llocs de treball. Durant la pandèmia, i segons dades de l'INE, 11.400 comunicadors o periodistes han perdut la feina entre els mesos d'abril i juny.





"La crisi derivada del covid-19, amb una caiguda publicitari de fins al 80% en el cas de la ràdio i la dificultat de acollir-se a les mesures especials de Govern per les especificitats de la feina periodística, han col·locat als mitjans en una situació crítica ", ha reblat.





A més, es recorda que un gran nombre d'Estats ha utilitzat la pandèmia com una oportunitat per intensificar la repressió de la llibertat d'expressió, inclosos els atacs, la vigilància i la detenció arbitrària de periodistes per informar sobre les respostes dels seus Governs a la pandèmia .