Foment del Treball dóna suport a la protesta contra les mesures a l'hostaleria i el comerç

Foment del Treball ha expressat aquest dijous el seu suport a la convocatòria del sector de la restauració i el comerç per concentrar a les 12 hores davant de Palau de la Generalitat com a mostra de rebuig a "les noves mesures restrictives per a l'economia" que el Govern ha anunciat per contenir el coronavirus.









En un comunicat, l a patronal ha reiterat la seva oposició a les mesures que preveu el Govern, "ja que impliquen o limiten seriosament l'activitat comercial i de restauració", i les ha titllat de desproporcionades.





Ha demanat "centrar-se en els focus principals de contagi i no en els centres de treball ni en els establiments", dels quals ha defensat que compleixen la normativa sanitària per prevenir contagis d'empleats i clients.