Innovació i regressió als Estats Units

Què va provocar que recalés en el que jo creia que era un experiment d'un any, i que s'ha estès a més de mig segle? Tot just assentat a Baltimore, per ser professor d'una excellent i caríssima escola privada, va venir el primer avís del canvi: el president Johnson anunciava que no es presentava a la reelecció. Era un "tràiler" del que vindria després: assassinat de Martin Luther King i ídem de Bob Kennedy. Una cosa canviava.









El pare d'un col·lega meu, metge de professió, conservador, em va advertir que en el curs d'un parell d'anys s'establiria la sanitat pública a l'estil socialista europeu i el país adoptaria el sistema mètric decimal. La tossuderia de la tradició indígena li va desmentir: avui amb prou feines només les municions i les medicines de recepta es mesuren pel sistema universal. Només en els parcs nacionals, les distàncies s'anuncien doblement en quilòmetres i milles. La temperatura fèrriament segueix fixada en Fahrenheit.





Vaig anar comprovant la tossuderia per la tradició durant la resta del curs. Tot estava igualment reglat com en la seva fundació mig segle abans. Les activitats s'iniciaven amb una cerimònia laica que s'assemblava a una missa. Es interpretava l'himne nacional. Es seguia prescrivint l'ús de jaqueta i corbata, amb el resultat que es barrejaven amb els pantalons texans. Es em va desinvitar a un sopar perquè portava una "corbata negra", que jo no havia interpretat correctament com "black tie" (d'etiqueta). L'equip de futbol a què em van assignar com a ajudant entrenador (el titular no tenia ni idea) jugava amb dos defenses, tres mitjos i cinc davanters, tots en línia. Després de complir pudorosament amb el contracte, vaig decidir explorar nous terrenys.





Vaig notar immediatament la febre de la innovació al canviar de modalitats acadèmiques i optar per una combinació de mestratge i doctorat a Georgetown, fundada dos segles abans pels jesuïtes. Simultàniament, vaig acceptar una oferta insòlita d'exercir com a professor a l'Escola d'Estudis Internacionals (SAIS) de la Universitat Johns Hopkins en el seu campus de la capital federal de Washington.





A Georgetown, els programes d'estudis estaven integrats a l'Escola d'Idiomes i Lingüística, llavors liderada pel prestigiós professor Robert Lado, d'arrel asturiana, inventor d'innovadors mètodes d'ensenyament d'idiomes. Jo ja els havia experimentat en el pioner Institut d'Estudis Nord-Americans de Barcelona, equipat de laboratoris en què un passava llargues hores repetint exercicis fins que la pronunciació semblava original de Kansas.





Gairebé immediatament del meu ingrés a Georgetown i en SAIS, vaig ser capturat pels meus superiors per transformar els cursos assignats com a instructor aprofitant el meu títol complet en Dret. A SAIS, el director del programa de llengües, un traductor professional en agències internacionals, va insistir que bandegés textos tradicionals i assignés escrits polítics i econòmics en espanyol, ja que els futurs graduats havien de demostrar un domini pràctic de la llengua per exercir la diplomàcia o treballar en empreses de negocis. Aquest requisit diferenciava el pla d'estudis de SAIS de la resta i era peça identitària.





A Georgetown, el cap de departament, un exemplar clàssic d'intellectual argentí de diversa experiència relacionada amb el periodisme, ha insistit que m'encarregués primer de dissenyar un curs tradicionalment etiquetat com "Civilització Espanyola". Aquest nomenament va provocar un escàndol, ja que consuetudinàriament estava reservat a veterans professors ensinistrats en les humanitats.

Tenint en compte que aquest curs estava també enquadrat en el programa de l'Escola de Servei Exterior, ja per llavors líder en aquest camp, vaig considerar convenient inserir lectures sobre economia, política, relacions internacionals i dret. Per un semestre de diferència no va ser alumne meu un estudiant de nom Bill Clinton. Anys després, en aquest programa rebria un mestratge el Príncep Felip de Borbó.

Vaig aconseguir reformar el curs, amb un altre sobre Civilització Llatinoamericana, com a principi del que va ser durant les següents dues dècades la meva especialitat preferida. Vaig acabar els meus propis estudis en aquest generosament innovador sistema universitari nord-americà, basat en la centralitat del mètode del "paper". Es basa en l'elaboració d'una monografia que en molts casos era (i segueix sent) l'únic requisit dels cursos exemples de disciplines diverses i redactar una tesi sobre el pensament assagístic argentí reflectit en l'obra de Julio Cortázar, que es convertiria en el meu primer llibre. Tota aquesta barreja acadèmica havia estat possible gràcies a la innata política d'innovació.

A l'acabar les meves obligacions a Washington i declinar la temptadora oferta de seguir com a instructor a Georgetown, vaig ingressar de ple en la "carrera" acadèmica a la Universitat d'Emory a Atlanta. Cal observar que l'alternativa de seguir a Georgetown va rebre l'explícit consell de Robert Lado de rebutjar-la. Em va advertir que la meva permanència allà em convertiria en un estudiant permanent i que representaria un cas d'endogàmia que és evitat sistemàticament en el món universitari nord-americà.

Vaig recordar llavors, i ho segueixo comprovant ara, que aquest mal endèmic que corroeix la innovació ha estat installat a les universitats espanyoles, on una majoria aclaparadora del professorat fix i eventual de moltes disciplines s'han graduat no només en la mateixa universitat, sinó també en el mateix departament.

A Emory vaig trobar un ambient tradicional d'una universitat privada de mida petita, generosament protegida per la Coca-Cola, prestigiosa en ciències mèdiques, en una comunitat agradable, encara ple de cultura del sud, on pràcticament es podia veure tot l'any "El que el vent s'endugué ". Atlanta no dissimulava la seva inclinació cap als valors de la Confederació. Gràcies a l'incentiu d'un cap de departament especialista en estudis medievals es em va encarregar la construcció d'un programa d'estudis llatinoamericans.

En un ambient dominat per un aclaparador currículum de cursos i professorat especialitzat en literatura espanyola, contaminat per una endogàmia sense disculpes, la inserció de la temàtica llatinoamericana no va caure gens bé. Pitjor va resultar quan l'especialitat interdisciplinària dedicada a Amèrica Llatina va doblar en un any a el nombre d'alumnes en el programa exclusiu de llengua.





No em va ser millor pel que fa a el departament de Ciència Política on tenien en hibernació eterna un parell de curos sobre Llatinoamèrica. A causa de les protestes dels pares d'alguns dels alumnes es va obligar a ressuscitar aquests cursos.

Satisfet amb la meva tasca, vaig decidir seguir a l'extrem del "sud profund" de el mapa i vaig recalar a Miami. Però això ja és una altra història ...