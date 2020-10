Els Pressupostos de Govern central contemplen una pujada d'impostos de 7.000 euros

El Govern ha enviat a Brussel·les el projecte de Pressupostos Generals de l'estat que vol aprovar per al proper any. Uns pressupostos que inclouen una pujada d'impostos que permetran, segons els comptes de l'executiu, recaptar 7.000 milions d'euros en diverses de les mesures aprovades.













Aquesta recaptació es centra, entre altres aspectes, tant en la lluita contra el frau com en l'augment dels impostos a la begudes ensucrades i edulcorades, que passa a ser del 10% actual al 21%. Es tracta d'una mesura que segons l'executiu tenen com a prioritat la lluita contra l'obesitat i contra les malalties que poden ser causada o potències pel consum excessiu d'aquest tipus de begudes.





A més, també s'inclou en els nous comptes de el Govern un impost als plàstics d'un sol ús. Es tracta d'un dels anomenats impostos verds que es vol posar en marxa per intentar frenar el canvi climàtic. En aquest cas, els habituals plàstics d'un sol ús que se solen utilitzar sobretot en el sector de l'alimentació veuran gravat el seu ús.





A més, a partir de l'any que entra en vigor dues noves taxes, les conegudes com a taxa Google i Tobin. Per la primera, per la qual es gravarà amb un 0,2% les operacions d'adquisició d'accions emeses a Espanya d'empreses cotitzades amb una capitalització borsària sigui superior a 1.000 milions d'euros, s'espera recaptar uns 850 milions d'euros.





Per la segona, que afectarà a aquelles empreses amb ingressos anuals totals de, al menys, 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros, dirigint-se a serveis de publicitat en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat o la venda de metadades, Hisenda espera recaptar uns 1.200 milions d'euros.





Aquest augment de la recaptació es contraposa a el creixement de la despesa que el Govern ha previst, que es concentra en els diners destinats a la pujada en la despesa en pensions i en les nòmines dels empleats públics.