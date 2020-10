Iglesias insta els moviments socials a pressionar des del carrer

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha inaugurat el Fòrum dels Moviments Socials, des del qual pretén aconsseguir el suport d'aquests moviments per aconseguir els objectius polítics de la seva formació. Es tracta d'un fòrum organitzat des de la vicepresidència de Govern que ell ostenta per aglutinar totes les aportacions que es facin des de la societat civil per a l'elaboració de l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible.









Per a això, Iglesias, segons publica El Confidència Digital, demana a aquest tipus d'organitzacions que es mobilitzin en la lluita per aconseguir una major justícia social, a el mateix temps que adverteix de l'existència de moviment polítics que van en direcció contrària. "És un moment especial a l'hora d'obrir la possibilitat d'una justícia social i progressista, amb el perill d'una direcció contrària, crec que hi ha una part molt important de la societat que us necessita i us necessita forts. I almenys una part de Govern que us necessita i us necessita molt fort ", els ha dit.





El líder de Podem busca aglutinar al seu voltant a la força d'aquests moviments socials per mantenir el seu poder d'influència en el si de l'Executiu convertint-se en el portaveu d'aquest tipus d'organitzacions que poden ser molt actives a l'hora de pressionar des del carrer a les forces polítiques i a les administracions.