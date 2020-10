Illa descarta que per ara es permeti l'accés dels aficionats als estadis

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat que el retorn dels aficionats al futbol als estadis es produeixi en un curt espai de temps.













En una entrevista a l'emissora Rac1, el ministre ha assegurat que "deixar entrar al públic als estadis és prescindible, no ho contemplo. Tenint en compte les dades, podem deixar-ho per més endavant. No és prudent".





Malgrat que alguns clubs que ja han començat a vendre entrades als aficionats perquè puguin accedir als estadis, encara que en quantitats molt reduïdes i mantenint totes les normes de seguretat, distància social inclosa, des del Ministeri de Sanitat es reconeix que la situació actual no permet pronosticar quan es podrà permetre de nou que els aficionats vagin als estadis, tot i que per les frases del ministre es desprèn que la situació podrien mantenir durant bona part de la present temporada.