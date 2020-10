Les temperatures mínimes arribaran avui a valors propis de desembre, amb Girona i Tarragona en risc per onatge

Girona i Tarragona estaran aquest divendres 16 d'octubre a risc groc (baix) per fenòmens costaners en una jornada que estarà novament marcada pel descens de les temperatures mínimes i les gelades febles a l'altiplà nord i altres zones altes de la meitat nord, una situació més pròpia del mes de desembre, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Així, a Girona i Tarragona, les onades arribaran als tres metres d'altura causades pels vents de nord-oest de força 7.





D'altra banda, els vents de nord que aquesta setmana s'han situat sobre Espanya faran que les temperatures nocturnes baixin 4ºC respecte a les de dijous a la meitat nord-est peninsular, amb gelades febles a l'altiplà nord i altres zones altes de la meitat nord i nord-est de Castella-la Manxa, que seran més intenses a Pirineus.





El portaveu de l'AEMET, Rubén del Camp, ha assegurat que aquests valors són habituals del mes de desembre. A més, ha afegit que en punts de Castella i Lleó, sud d'Aragó o nord de la Comunitat de Madrid poden registrar gelades de -3ºC.





Tot i les baixes temperatures, en gran part de país predominarà el cel poc ennuvolat o amb núvols alts. Al Cantàbric oriental és probable la formació de pluges febles i disperses, remetent i tendint a poc ennuvolat. Al litoral central català i Balears, cel seran ennuvolats o amb intervals, amb xàfecs dispersos i ocasionals tendint a remetre a la tarda.





La nuvolositat a la fi del dia predominarà a Galícia, on no es descarta alguna precipitació ocasional mentre que a l'interior de la comunitat gallega, est de Castella i Lleó, alt Ebre, sistema Ibèric i Catalunya hi haurà presència de núvols baixos o boires matinals.





D'altra banda, a l'arxipèlag canari, especialment a les illes més occidentals, predominaran els intervals ennuvolats augmentant a ennuvolat amb precipitacions disperses a la tarda.





En relació amb les temperatures diürnes, els valors pujaran a l'extrem nord-oest peninsular però baixaran a l'àrea mediterrània.





Els vents seran del nord-est a les Canàries, de ponent a l'Estret i de nord-oest a la vall de l'Ebre, Balears i amb intervals de fort al principi a l'Empordà i a la sortida de l'Ebre, tendint a amainar.