El medicament contra el coronavirus de PharmaMar funciona, segons les proves fetes fins ara

La companyia d'arrels gallegues assegura en un comunicat que ha superat la fase 1 de les proves. Aplidin hauria reduït a la meitat la càrrega viral en 7 dies.





El preu de les accions en borsa es dispara. L'anunci cal prendre-ho amb prudència, per diverses raons. En primer lloc, perquè Pharmamar ja va enarborar a l'inici de la pandèmia una possible cura, que fins al moment no s'ha materialitzat. En segon lloc, perquè els resultats de la fase 2 encara no s'han publicat en cap lloc per a la seva revisió per la comunitat científica. En tercer lloc, perquè no ha aconseguit encara autorització per començar la fase 3, la qual normalment involucra milers de pacients, encara que és cert que anuncia l'èxit de la fase 1, que va començar a l'abril .





Imatge d'arxiu del consell d'administració de Pharmamar, presidit pel gallec José María Fernández





PharmaMar ha anunciat que el seu assaig clínic Aplicov-PC, amb Aplidin (plitidepsina), per al tractament de pacients adults amb Covid-19, que requereixen ingrés hospitalari, ha assolit els objectius primari de seguretat i secundari d'eficàcia.



LA MEITAT DE CÀRREGA VIRAL EN UNA SETMANA DESPRÉS DEL TRACTAMENT

En concret, segons ha explicat la companyia, s'han avaluat en l'estudi tres cohorts de pacients amb tres nivells de dosis diferents de plitidepsina (1,5 mg, 2 mg i 2,5 mg), administrats durant tres dies consecutius i la càrrega viral dels pacients s'ha avaluat quantitativament i de forma centralitzada a l'inici del tractament i en els dies 4, 7, 15 i 30 posteriors.



L'estudi ha demostrat una notable reducció de la càrrega viral en els pacients entre els dies 4 i 7 posteriors a l'inici del tractament, de manera que la reducció mitjana de la càrrega viral a dia 7 va ser del 50%, i del 70% a dia 15.



QUÈ VAN FER EL TEST TENIEN MOLT coronavirus

Més del 90% dels pacients inclosos en l'assaig presentaven a l'inici càrregues virals mitjanes o altes.



El 80,7% dels pacients han estat donats d'alta mèdica el dia 15 d'hospitalització o abans, i un 38,2% abans del dia 8 (segons el protocol, han d'estar un mínim de 7 dies ingressats).



Així mateix, s'observa, segons la firma, un paral·lelisme notable entre la disminució de la càrrega viral, la millora clínica i la resolució de pneumònia, així com caiguda de paràmetres d'inflamació, com la Proteïna C-reactiva (PCR).



TOTS GUARITS UN MES DESPRÉS

A dia 30, a la visita clínica programada, cap dels pacients tractats amb plitidepsina havia desenvolupat símptomes o signes derivats de la infecció per Covid-19.



PharmaMar ha ressaltat que aquests resultats confirmen tant la seguretat com l'activitat.



"La seguretat ja es va veure en altres estudis, amb aproximadament 1.300 pacients oncològics tractats a dosis molt més altes, i l'activitat ja es va veure en estudis 'in vitro' i 'in viu' en diferents laboratoris de prestigi internacional", assenyala la firma .



CAMÍ ENCARA PER DAVANT

Després dels resultats obtinguts en aquest primer grup de pacients, per tal de mantenir l'estudi obert als hospitals, permetre l'accés al tractament a aquells pacients que ho necessitin, la companyia ha obtingut de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS ) autorització per a una extensió de la cohort de pacients.



Això, a més, permetrà obtenir més dades sobre el tractament en aquesta indicació.



Amb aquestes dades, la companyia iniciarà, en els pròxims dies, converses amb les agències reguladores per definir el proper estudi de fase III de registre de plitidepsina en pacients amb Covid-19 que requereixen hospitalització.



FALTA QUE ALTRES REVISIN ELS RESULTATS

La firma ha assenyalat que les dades completes de l'estudi es publicaran en propers congressos científics i / o en un article en una revista mèdica de prestigi.





Segons figura a la Biblioteca Nacional de Medicia dels Estats Units, l'assaig va començar a la primavera i estava previst que acabés al novembre. L'anunci d'avui suposa doncs, un lleuger avançament respecte al calendari previst.





QUI VAN FER LA PROVA?

L'esmentada font publica que el va assajar va comptar inicialment amb 27 participants, però que es va ampliar posteirormente a 45.





Tots els malalts que van prendre el medicament ho van fer a Espanya, tenien més de 18 anys, eren positius de coronavirus per PCR, necessitaven hospitalització, tenien símptomes 10 dies abans de ser reclutats, van acceptar prendre medicaments contracpetius i, en el cas de les dones, no estaven embarassades.





Van participar pacients d'hospitals de Madrid, Gijón, Lleida, Guadalajara, Getafe, Boadilla, Ciudad Real i Barcelona.