La Policia Nacional deté a Tarragona i Madrid a dos fugitius buscats per assassinat

La Policia Nacional ha detingut a l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) i a Collado Villalba (Madrid) a dos fugitius reclamats per les autoritats per sengles homicidis executats amb armes de foc.









El primer d'ells, detingut a Tarragona, és un home sobre el qual constava una ordre europea de detenció i entrega interposada per les autoritats alemanyes per un suposat homicidi en el qual la víctima va morir després de rebre un tret al cor. Les investigacions van començar el passat 24 d'agost, quan la Policia Nacional va rebre una informació de la BKA alemanya sol·licitant la seva localització i detenció.





Els fets pels quals era buscat es remunten a el 7 d'agost de 2019, quan el detingut -sobre el qual pesa una pena de cadena perpetua-- va entrar en un restaurant d'Alemanya i va disparar en vuit ocasions a la seva víctima. Dels quatre impactes que va rebre, un li va travessar el cor, morint dessagnada.





Després la confrontació i peritatge de les empremtes aportades, es va poder determinar que coincidien plenament amb les d'un individu que residia amb identitat grega a l'Hospitalet de l'Infant. Des de llavors, els agents encarregats de la investigació van realitzar contínues comprovacions en els voltants de el domicili, on van localitzar al fugitiu alemany, que en aquests moments portava un document d'identitat grec amb foto inclosa.





En la segona operació, els agents de la Policia Nacional han detingut a Collado Villaba, a Madrid, a un altre fugitiu buscat per les autoritats de Colòmbia per un suposat homicidi perpetrat, també, amb una arma de foc.





MATAR UNA PERSONA A COLÒMBIA I ES VA AMAGAR A COLLADO VILLALBA





En concret, la detenció es va produir el passat 6 d'octubre, quan els agents van establir un dispositiu policial de control i vigilància després de tenir coneixement que el fugit podia estar amagat al domicili d'un familiar proper. Després de diversos mesos d'investigació i nombroses vigilàncies, es va detectar la seva presència, i es procedirà immediatament a la seva detenció.





Els fets que se li imputen van succeir el 19 de juliol de 2018, quan, en companyia d'altres membres de la seva organització criminal, en un parc de la localitat colombiana de Palmira, va atemptar contra la integritat física de la víctima, que va morir per la gravetat de les ferides ocasionades amb una arma de foc. Les autoritats colombianes li van imposar una pena màxima de 37 anys.





Sengles detencions han estat executades per la secció de fugitius de la Policia Nacional, que lidera a Europa el nombre de detencions de pròfugs de la justícia. Des de la seva creació l'any 2004, i incardinada a la Comissaria General de Policia Judicial, és la unitat de la Policia Nacional amb dedicació exclusiva en la localització i detenció de reclamats.





Només el passat any 2019 es van dur a terme 486 detencions, el que ha portat al fet que la secció assumeixi la presidència de la Xarxa Europea d'Equips de Recerca Activa de Fugitius -ENFAST-, xarxa integrada per 28 estats membres de la Unió Europea per a realitzar accions immediates dirigides a la detenció de fugats.