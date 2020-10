Denuncien 'Torbe' per organitzar una orgia de 50 persones a Madrid

La Policia Nacional ha denunciat a tres persones, entre elles al conegut productor de cinema pornogràfic Ignacio Allende Fernández, àlies 'Torbe, per organitzar una trobada sexual multitudinari per gravar una pel·lícula, en què van participar 50 persones en un local de Madrid, han informat a fonts de la Direcció Superior de la Policia de Madrid.









Els fets van passar dimecres passat a les 19.30 hores en un local situat al número 26 del carrer Sant Romualdo, al districte de San Blas-Canillejas. Els agents dels Grups d'Atenció al Ciutadà, van detectar un fullet publicitari en el qual s'incitava a acudir a un esdeveniment anunciat com "delicte contra la salut pública, bukake, orgia, puta bogeria, amb gravació i rodatge inclòs, i amb mínim de 50 persones ".





Quan els agents es van presentar al lloc, van comprovar que hi havia al seu interior mig centenar de persones realitzant pràctiques sexuals diverses. Els responsables no disposaven de permisos per dur a terme aquesta activitat, en la qual no es respectava cap de les mesures sanitàries establertes.





Els agents van desallotjar i precintar l'immoble, que estava ple de gent i fins hi havia cues per entrar, proposant per sanció als tres responsables del local per desobediència i resistència a l'autoritat per greus incompliments de les normatives antiCovid.