S'anul·la la declaració del fals capellà que va assaltar la casa de Bárcenas després de determinar que no està en plenes facultats

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló, que investiga la peça 'Kitchen' dins del conegut com a 'cas Villarejo', ha decidit suspendre l'interrogatori programat per a aquest divendres a Enrique Olivares García, el fals capellà que va assaltar la casa de l'extresorer de l'PP Luis Bárcenas i segrest a la seva família, després de practicar un reconeixement forense i comprovar que no està en facultats per declarar.













El fals capellà va ser citat a les 10.00 hores d'aquest divendres i tan sols 40 minuts després de la seva entrada ha estat retornat a la presó d'Aranjuez, on compleix condemna pel segrest. Un informe pericial, que obra en el sumari de la peça 'Kitchen', ja va assenyalar anteriorment que "no reuneix aptituds" per declarar en la causa.





El magistrat va citar com a possible còmplice en els delictes de malversació i suborn de l'operatiu policial organitzat per espiar Bárcenas. De fet, ja en 2019 va ordenar investigar el llistat de les persones que havien anat a visitar a Olivares a la presó, les trucades que havia rebut durant la seva estada al centre penitenciari, així com la identitat de les persones que hagin efectuat ingressos en les comptes de peculi --250 euros en els primers dies del mes--, arran d'una petició que va realitzar la Fiscalia Anticorrupció al gener d'aquest any.





En el seu escrit, els fiscals van indicar que, "per mitjà de fonts obertes --directas referències en mitjans de comunicació digitals--, s'ha pres coneixement que l'investigat Sergio Rius Esgueva (el xofer de Bárcenas), captat com a col·laborador en la 'operació Kitchen', en què era designat com 'cuiner' o '1', podria no haver estat l'únic col·laborador captat (...) i que també podria haver pres part en la mateixa operació policial altre individu identificat com Enrique Olivares García ".





Entre les diligències, el jutge també va demanar esbrinar l'origen del revòlver utilitzat pel fals capellà en l'assalt per intentar determinar si era una de les persones captades per la trama 'Kitchen', organitzada pel comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo i la cúpula policial d'aleshores, per espiar l'extresorer popular i la seva família amb càrrec als fons reservats del Ministeri d'Interior.





NO ES VA DETERMINAR L'ORIGEN DEL REVÓLVER





Es tracta de l'arma amb la qual, una vegada que va entrar a la casa després de fer-se passar per un capellà d'Institucions Penitenciàries per tramitar la llibertat condicional de Bárcenas, va amenaçar Rosalía Iglesias, el seu fill Guillem i a una empleada domèstica. "O em dieu la informació que tombi al Govern o us mato", els va advertir, segons consta en l'atestat policial, inclòs en el sumari del cas 'Kitchen'.





No obstant això, en un informe de febrer de 2019, Assumptes Interns va assenyalar que "no ha estat possible determinar l'origen concret" del revòlver --tipus 'Bristish Bulldog' -, subratllant que "es rep en mal estat de conservació".