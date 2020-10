Torrent posarà en marxa el 21 d'octubre el compte enrere per a les eleccions catalanes, que seran el 14 de febrer

El president de Parlament, Roger Torrent, ha anunciat aquest divendres que comunicarà el dimecres 21 d'octubre al ple de la Cambra catalana que no hi ha un candidat a la investidura per substituir l'expresident Quim Torra, de manera que s'activarà el rellotge de les eleccions, que se celebrarien el 14 de febrer.









Ho ha dit en roda de premsa després que dijous finalitzés el termini de 10 dies hàbils per consultar als grups si hi ha algun candidat a la investidura: "En el marc d'aquesta ronda he constatat la impossibilitat de celebrar un ple d'investidura perquè no s'ha presentat cap candidat ".





Ha explicat que la comunicació, que equivaldrà a una investidura fallida, la farà el dimecres en el ple ordinari que ja està previst i aquest mateix dia publicarà una resolució en el Butlletí Oficial de Parlament (BOPC). Torrent llegirà la resolució que notifica que no hi ha candidat a la investidura i que comencen a córrer els terminis establerts per la Llei de Presidència, que serà la mateixa resolució que es publicarà al BOPC durant aquest dia, i després s'obrirà un torn d'intervencions perquè els grups es posicionin al respecte.





El president de Parlament ha sostingut que tenia dues opcions per fer aquest acte 'equivalent a una investidura fallida, publicar una resolució en el BOPC o notificar-ho en el ple, i ha optat per fer totes dues.





A partir d'aquí, el dijous 22 d'octubre s'obrirà el període de dos mesos per investir un president i, si això no es produeix com és previsible, el 22 de desembre el Parlament quedarà dissolt de manera automàtica i el Govern publicarà el decret de la convocatòria d'eleccions, que seran el diumenge 14 de febrer.





Torrent ha destacat que es tracta d'una "situació inèdita" perquè mai s'havia inhabilitat a un president de la Generalitat en el càrrec, però ha reconegut que els grups ho han posat fàcil i han estat en contacte durant tot el procediment.





En el cas que en aquests dos mesos algun grup plantegi un candidat a la investidura, el president de la Cambra catalana haurà de "obrir un període de consultes per veure si hi ha possibilitats que el candidat pugui ser investit", tot i que de moment cap formació ha expressat la seva voluntat de fer-ho.





ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

Torrent ha subratllat que durant el termini de dos mesos, que s'obrirà el 22 d'octubre fins al 22 de desembre, el Parlament mantindrà la seva activitat "normalitzada" i celebrarà els plens que ja hi ha previstos, sempre respectant les limitacions i restriccions per la pandèmia . Així, tret que la Junta de Portaveus modifiqui el calendari, l'últim ple de la legislatura serà el que està previst per als dies 15, 16 i 17 de desembre.





Des de la dissolució automàtica de Parlament, l'activitat parlamentària quedarà limitada a la Diputació Permanent -el òrgan encarregat del funcionament de la Cambra quan el ple està dissolt i els diputats no es poden reunir-, que s'encarregarà de validar o derogar els decrets que faci el Govern en funcions sobre la pandèmia, si es dóna el cas.





Preguntat per si veu perillar la data del 14 de febrer de les eleccions per l'evolució del coronavirus, Torrent ha insistit que, des del moment en què la Cambra està dissolta i el Govern ha publicat la convocatòria dels comicis, serà potestat de l'Executiu valorar la situació sanitària i "ponderar els dos drets que estan en joc: el dret fonamental del vot dels ciutadans i el dret a la seguretat sanitària".