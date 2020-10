El pres que va matar un altre a Brians 2 ho va fer "perquè era un violador de nens"

El pres que dimarts presumptament va matar un altre clavant-li una trentena de punyalades al pati de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ho va fer després de cridar als funcionaris que intentaven negociar amb ell: "Aquest és un proxeneta, un violador de nens, tranquils que està mort ".









En un acte signat el dimecres, el Jutjat d'Instrucció 4 de Martorell (Barcelona) ha acordat la presó provisional per a l'intern que presumptament va matar l'altre sobre les 19.23 hores de dimarts, i pel que després va ser traslladat a el Departament Especial de Règim Tancat (DERT), i l'home ha reconegut els fets al declarar com investigat davant del jutge.





L'acte recull que la víctima estava escoltant música amb un MP3 al pati del mòdul 3 de la presó quan l'altre home es va acostar per darrere "i fent ús d'un ganivet punxant afilat i amb el mànec embolicat en tela" li va clavar una primera punyalada al coll i altres 29 en el pit, tòrax, abdomen i al cap fins a matar-lo.





Per això, el jutge aprecia que els fets poden suposar un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament per actuar "augmentant deliberadament i inhumana el dolor de l'ofès", ja que la víctima no va morir amb la primera punyalada, i ha acordat la presó provisional a petició del fiscal i amb l'oposició de la defensa.





Arran de la declaració dels funcionaris de presons que van intervenir, la Fiscalia no té "cap dubte" que el sospitós va matar l'altre intern, i recull que l'investigat va cridar als funcionaris que no s'acostessin; mentre que dels enregistraments de les càmeres de seguretat s'extreu que va ser un acte planificat i intencionat, i que no hi va haver cap discussió anterior amb la víctima.





El sospitós complia condemna per assassinat i robatori amb violència i intimidació, i la víctima, de 37 anys, va ser condemnada per prostitució de menors i discapacitats, a més de per violència masclista.