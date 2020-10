L'Audiència de Barcelona suspèn la pena de presó de Gemma Montull

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona, que va jutjar el desfalc de Palau de la Música per part dels seus exresponsables Fèlix Millet i Jordi Montull, ha acordat suspendre la pena de presó de quatre anys a la filla del segon i exdirectora financera de la institució, Gemma Montull.





El tribunal ha acordat per majoria suspendre la pena de presó de la condemnada per un període de cinc anys i imposar-, d'acord amb la previsió de l'article 80.3 de el Codi Penal, una sèrie d'obligacions, ha informat aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Les condicions són no delinquir durant els cinc anys de suspensió de la condemna, un any de treballs en benefici de la comunitat, i abonar mensualment 500 euros a partir de novembre per sufragar la part de la condemna de 1,5 milions d'euros -solidària amb Fèlix Millet i Jordi Montull- que li correspon.





Els magistrats assenyalen que Gemma Montull compleix els pressupostos fixats en la llei per suspendre la pena de presó, ja que no té antecedents penals i no ha tornat a delinquir, de manera que "no hi ha un pronòstic de reincidència", i les seves penes, individualment per delicte, no superen els dos anys de presó.





També justifiquen que ja han passat 11 anys des que va cometre el delicte i per això la sentència recull l'atenuant de dilacions indegudes en el procediment judicial, i Gemma Montull té també un atenuant per confessió.





No obstant això, el tribunal argumenta que els fets pels quals va ser condemnada són greus i afegeix que "els béns jurídics que havíeu fet són importants amb una gran repercussió social i institucional, i amb perjudicis econòmics molt elevats per a les entitats de Palau de la Música".





La decisió inclou l'advertiment a Gemma Montull que si delinqueix en els propers cinc anys, si incompleix tres dels terminis de pagament de la responsabilitat civil o si no fa els 365 dies de treballs comunitaris, haurà de complir la pena de presó ara suspesa.





VOT PARTICULAR

La decisió de la secció 10 de l'Audiència de Barcelona no ha estat unànime i un magistrat del tribunal ha emès un vot particular en el qual destaca la gravetat dels fets.





Segons ell, "poden ser considerats com el major espoli que s'ha dut a terme al llarg de la història recent contra el patrimoni cultural català", i recorda que Gemma Montull va dificultar a l'inici de la investigació un registre a les oficines de Palau, d'on va retirar un USB amb comptabilitat falsa.





Per això, el magistrat defensa que no s'hauria de suspendre la pena de presó de Gemma Montull i discrepa de la interpretació de la resta de tribunal sobre les circumstàncies per atorgar aquesta previsió extraordinària.