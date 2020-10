Un detingut i 16 identificats en una festa a Lleida per incomplir mesures Covid

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un jove i identificat a altres 16, a la matinada d'aquest divendres, en una festa en un pis del carrer Balmes per incomplir les mesures de prevenció de la Covid-19.









La patrulla va arrestar al jove, de 20 anys, per un delicte d'atemptat als agents i van obrir diligències penals contra la jove responsable de pis, de 20 anys, per no voler obrir la porta de l'habitatge, i també la van denunciar per ocasionar molèsties als veïns, ha informat la Guàrdia Urbana en un comunicat.





Els agents van anar a l'habitatge a les 3.10 hores després de rebre un avís de molèsties ocasionades per la festa i van comprovar que a l'interior hi havia les 17 persones i que hi havia restes de menjar i moltes begudes alcohòliques.