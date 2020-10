L'Hospital de Bellvitge comença a operar els dissabtes per a reduir llistes d'espera

L'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), inicia aquest dissabte un programa especial de xoc per reduir les llistes d'espera quirúrgica agreujades per la pandèmia, i per primera vegada en la seva història programarà intervencions en dissabte.













Segons ha informat el centre aquest divendres en un comunicat, la previsió és realitzar unes 600 operacions de nou especialitats diferents en els nou dissabtes que resten fins a final d'any, i en la jornada d'aquest dissabte hi ha 70 cirurgies programades.





Cada dissabte s'obriran un total de 13 quiròfans per atendre intervencions de cirurgia general i digestiva, cirurgia plàstica, urologia, cirurgia cardíaca, ginecologia, cirurgia vascular, otorinolaringologia, traumatologia i oftalmologia.





El subdirector de Procés Quirúrgic de l'Hospital de Bellvitge, Álvaro Arcocha, ha assegurat que després de l'aturada obligatori al març i abril es va poder recuperar ràpid la cirurgia oncològica i d'altres no aplaçables, però "es va incrementar la llista d'espera d'altres patologies no tan urgents ".





Aquest programa de xoc se suma a l'augment de l'activitat dels quiròfans durant l'estiu passat, que va permetre arribar a 150 sessions quirúrgiques més que en el mateix període del 2019.





La programació d'activitat regular els dissabtes en els quiròfans ha estat possible, segons Arcocha, gràcies "a l'esforç i entusiasme de tots els professionals implicats", i l'hospital treballa amb la intenció de mantenir el programa fins a final d'any si l'evolució de la pandèmia ho permet.