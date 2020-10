Pimec xifra en 780 milions les pèrdues en ingressos de la restauració pel tancament

El president de Pimec, Josep González, ha xifrat en 780 milions d'euros les pèrdues d'ingressos que pot suposar el tancament de 15 dies de bars i restaurants.









Ha advertit que queden afectats uns 44.000 establiments i 210.000 treballadors, amb un total de 840.000 persones afectades, segons un comunicat de la patronal aquest divendres.





González veu "bona" la intenció de les mesures aprovades per la Generalitat però no la proporció ja que considera que el tancament és excessiu.





També ha assegurat que hi ha inseguretat jurídica en la implantació de les mesures i ha reclamat una "compensació" a el sector, com la que s'està produint en països com França, així com allargar mesures com els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).





Sobre els 40 milions d'euros d'ajudes anunciades aquest dijous pel vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit que "només cobreixen el 5,1% de les pèrdues d'ingressos".





Ha alertat que hi ha activitats que s'estan veient afectades des d'abans d'implementar les mesures, com els subministradors de restaurants i bars per la cancel·lació de comandes, i ha destacat que la manca d'ingressos d'aquests 15 dies representa el 71% dels resultats de el sector en un any normal, d'uns 1.100 milions d'euros.





ALLARGAR ELS ERTO MÉS ENLLÀ DE 2020





González ha presentat l'informe 'Impacte de la Covid-19 sobre les pimes i els autònoms', en què ha destacat que el 64,4% de les pimes i autònoms que han presentat un ERTO creu que aquests s'haurien d'allargar més enllà de 2020, el 31,3% dels allargaria fins a març de 2021 i el 24,3% fins a desembre de 2021.





Sobre la implantació del teletreball, l'informe desprèn que ho han fet el 51,3% de les empreses, de les quals el 37,7% ho ha fet tota la jornada, algun dia o alguns dies; el 28,8% tota la jornada tots els dies, el 22,3% un o més dies a la setmana però no tota la jornada, i el 11,3% part de la jornada tots els dies.





Un 38,8% de les empreses preveu que necessitarà del 75% a el 100% de la seva plantilla per cobrir l'activitat fins a finals d'any, un 14,8% necessitarà del 50% al 75% i un 29,1% pot crear ocupació .

També destaca que els problemes de tresoreria afecten una de cada dues pimes i autònoms, mentre que dos de cada tres empreses anticipen problemes financers.





L'informe sosté a més que un 18,7% de les empreses s'ha plantejat tancar definitivament a causa de la situació provocada per la pandèmia i el 72,5% de les pimes i autònoms situen la caiguda de comandes i vendes com el principal problema de la seva negoci.