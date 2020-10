Teatre Aquitània: «Smiley, després de l'amor», una història d'amor en el que pesen les noves tecnologies i les particularitats de la Barcelona LGTBI

Fa vuit anys Guillem Clua va estrenar «Smiley Una història d'amor», una comèdia que va passar amb èxit per tres escenaris barcelonins, va anar després a Madrid i, degudament traduïda, s'ha representat en diversos països europeus i americans, inclosa la ciutat de Nova York . L'obra va significar, en el seu moment, un toc d'atenció, encara que només fos perquè el seu final -un final feliç perquè es tractava d'una comèdia romàntica- seus dos protagonistes, Alex i Bruno, manifestaven expressivament el seu amor donant-se un petó davant el públic, alguna cosa que encara avui, malgrat tots els avenços aconseguits en les relacions igualitàries, faria tornar el cap a més d'un o una si ho veiés al carrer.













Clúa ens ha explicat que aquell èxit va constituir tota una temptació que convidava a reposar l'obra de nou, però es va plantejar el dubte, molt raonable, de fins a quin punt una relació sentimental, per molt teatral que sigui, ha de quedar ancorada en moment concret. Totes les relacions humanes, i molt en particular les de parella, evolucionen per l'efecte de la convivència, que no sempre constitueix una experiència positiva.





"M'havien preguntat en algunes ocasions si creia que Alex i Bruno serien capaços de conviure molt de temps, tenint en compte que eren dues persones molt diferents, fet que feia presumir que la seva relació no anava a ser fàcil. Aquest dubte em va portar a plantejar-me la possibilitat que si els meus personatges havien de tornar a un escenari ho havien de fer tenint en compte els anys transcorreguts des del moment en què havia conclòs la història inicial. Molts temes es contemplen ara de forma diferent, com ara les relacions gais, la crisi dels quaranta, el matrimoni, els fantasmes del passat o les expectatives que crea l'amor romàntic. La conclusió va ser que era necessari escriure una obra nova perquè la interpretessin els mateixos que l'havien estat els seus protagonistes originaris: Ramon Pujol (Alex) i Albert Triola (Bruno), els quals que, com és natural, s'han complert els mateixos anys que seus personatges de ficció. I és que el 2020 Bruno i Alex porten ja una motxilla a l'esquena que els fa veure les coses i el futur d'una altra manera ".





La conseqüència ha estat «Smiley Després de l'amor», la nova comèdia que s'ha estrenat al Teatre Aquitània, on romandrà fins a mitjans de desembre. "És, ens expliquen," una obra difícil perquè en el text i amb l'ajuda de l'humor subjau però un huracà que et arrossega i et fa passar imperceptiblement de la comèdia al drama com un veritable Drac Khan de les emocions, de manera que seva interpretació resulta molt exigent ". "És -reconeix Clúa- l'obra més complexa que he escrit". I afegeix que malgrat existir una clara continuïtat entre l'obra precedent i l'actual, són independents i l'espectador pot veure aquesta última sense necessitat d'haver gaudit de l'anterior.





"« Smiley Després de l'amor »-ens anuncien Clúa i els dos protagonistes- ens emocionarà i ens farà riure amb una història d'amor contemporani en el qual pesen factors com les noves tecnologies o les particularitats de la Barcelona LGTBI".