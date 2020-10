Andorra anuncia ajudes de fins a 2.000 euros a l'mes per negocis afectats pel Covid-19

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha anunciat aquest divendres ajudes directes de fins a 2.000 euros mensuals per a aquells negocis més afectats per les mesures de prevenció del Covid-19.









Es tracta d'ajudes al lloguer dels locals comercials que s'inclouen en un paquet que s'aprovarà pròximament en el Consell de Ministres en forma de decret, segons ha informat Espot durant una compareixença pública.





Les ajudes van dirigides a aquells establiments comercials que es troben tancats per decret o afectats a causa de la situació generada pel Covid-19; com bars i cafeteries, locals d'oci nocturn i agències de viatges.





"Volem que el sector estigui tranquil perquè la mesura serà retroactiva i desenvoluparem un sistema equitatiu", ha afirmat Espot, que ha afegit que les ajudes es podran demanar amb afectació a partir de l'1 d'octubre.





El cap de Govern també ha explicat que la variació percentual de l'ajuda variarà en funció del grau de restricció dels establiments i la seva durada anirà vinculada a l'aixecament de les mesures de tancament obligatori.





VUIT DIES MÉS A LA RESTAURACIÓ





Espot ha actualitzat les dades sanitàries relatives al Covid-19 i ha assenyalat que la taxa de reproducció a set dies s'ha reduït a 1,07 --segons ha informat el ministre de Salut, el dimecres aquesta taxa era de 1,1--.





El total de casos en actiu puja aquest divendres a 1.261, i des del passat dimecres s'han diagnosticat altres 187 noves infeccions de coronavirus SARS-CoV-2; els pacients ingressats a l'Hospital també han augmentat i són 22, deu d'ells a l'UCI, vuit dels quals amb ventilació mecànica.





Amb tot, el Govern andorrà ha decidit prorrogar, com a mínim, vuit dies més les mesures destinades a reduir la interacció social per prevenir els contagis; tancament dels bars, que només poden servir 'per portar', reducció de l'horari de servei de restaurant, i reducció a cinc persones les reunions familiars o d'amics.





"L'objectiu és reforçar les accions sanitàries existents per preservar de manera més efectiva la salut pública i evitar la saturació de el sistema sanitari", ha manifestat Espot.