Sánchez acudirà a Congrés dimecres al debat de la moció de censura de Vox

El president de Govern, Pedro Sánchez, té previst acudir el proper dimecres dia 21 al debat la moció de censura de Vox que se celebra a partir de les 9.00 hores al Congrés, segons informen fonts de Moncloa.









La revista d'informació financera i de negocis Forbes ha anunciat aquest divendres que el cap de l'Executiu anava a inaugurar el dimecres, a la mateixa hora, la tercera edició del 'Forbes Summit Reinventing Spain'. No obstant això, les fonts consultades expliquen que Sánchez estarà al Congrés i que, per tant, la inauguració d'aquest fòrum podria fer-se de forma telemàtica.





El debat de la que serà la cinquena moció de censura de la democràcia començarà a les 9.00 hores amb la intervenció del diputat de Vox i candidat en les pròximes eleccions catalanes, Ignacio Garriga, per defensar la moció i, posteriorment, prendrà la paraula Abascal, com a candidat a la Presidència de Govern.





El més habitual en les últimes mocions de censura que s'han debatut al Congrés ha estat que el president de Govern assistís, al menys, a la presentació de la iniciativa per part dels seus impulsors, i debatés després amb el candidat. No obstant això, és cert que no està obligat, segons el reglament de Congrés. De fet, és l'Executiu qui decideix quin dels seus membres intervé en el debat.





En les dues últimes mocions de censura --tant la que va presentar sense èxit Podem el 2017, com en la que va impulsar Sánchez a 2018, que sí que va sortir endavant--, el llavors president de Govern Mariano Rajoy es va encarregar de debatre tant amb el líder del partit morat, Pablo Iglesias, com amb l'actual cap de l'Executiu i llavors líder del PSOE.





Això sí, en l'última moció Rajoy no va presenciar tot el debat, ja que després de finalitzar la seva picabaralla amb Sánchez, i poc abans de confirmar-se que els vots de PNB permetrien el triomf de la moció, va abandonar l'hemicicle i ja no va tornar. En el seu seient només va quedar el tan fotografiat bossa de la llavors vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.





L'estratègia que ha seguit fins al moment el Govern respecte a la moció de censura de Vox ha estat restar-li tota la importància possible, conscients que no sortirà endavant ja que està molt lluny de la majoria absoluta que es necessita per prosperar.





La portaveu de l'Executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va deixar clar dimarts que aquesta iniciativa, que es debatrà al llarg de dimecres 21 i el dijous 22, no suposarà "cap afectació als plans" del govern de coalició .





De fet, el Govern portes dies fent èmfasi que per l'única cosa que va a servir és per posar "en un compromís" al Partit Popular, pel "seguidisme" que, al seu parer, està fent al discurs i els "crides guerracivilistes dels de Santiago Abascal. "No són més que els teloners de la moció de censura de Vox", els va dir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, als populars aquest dijous al Congrés.