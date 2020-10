L'OMS adverteix que el nombre de casos a Europa la setmana passada va ser "gairebé tres vegades més alt" que al març

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que el nombre de casos notificats a Europa de COVID-19 a la setmana passada va ser "gairebé tres vegades més gran que durant el primer pic de març ".













"Tot i que el nombre de morts notificades a Europa la setmana passada és molt inferior al de març, les hospitalitzacions estan augmentant i moltes ciutats arribaran seva capacitat de llits de cures intensives en les pròximes setmanes", ha advertit Tedros en roda de premsa aquest divendres.





En aquest sentit, el màxim representant de l'organisme sanitari de Nacions Unides ha recordat que aquesta segona onada de COVID-19 va coincidir amb l'epidèmia anual de grip, amb els riscos que això comporta: "Cada llit d'hospital ocupada per un pacient amb COVID-19 és un llit que no està disponible per a una altra persona amb una altra condició o malaltia, com la grip ". Cada any es produeixen fins a 3,5 milions de casos greus de grip estacional a tot el món i fins a 650.000 morts relacionades amb malalties respiratòries.





Tedros ha assenyalat que durant l'hivern de l'hemisferi sud d'aquest any, el nombre de casos de grip estacional i de morts va ser "menor del que és habitual a causa de les mesures establertes per contenir el COVID-19", però ha alertat que "no es pot assumir que el mateix passarà a la temporada de grip de l'hemisferi nord ".





"La cocirculación de la grip i de COVID-19 pot presentar desafiaments per als sistemes de salut i les instal·lacions sanitàries, ja que ambdues malalties es presenten amb molts símptomes similars", ha insistit, recordant que "moltes" de les mateixes mesures que són eficaços per prevenir el COVID-19 també ho són per a la grip, com el distanciament social, la higiene de mans, tossir al colze, la ventilació i les mascaretes.





Entre totes les mesures preventives, ha ressaltat la importància de les vacunes. En concret, l'OMS recomana la vacunació contra la grip per cinc grups: les dones embarassades, les persones amb problemes de salut subjacents, els adults grans, els professionals sanitaris i els nens. "Una altra eina poc utilitzada és l'ús d'antivirals per tractar les persones amb grip. Encoratgem a tots els països a que utilitzin totes les eines a la seva disposició", ha postil·lat.





EFICÀCIA DE FÀRMACS CONTRA EL COVID-19





D'altra banda, Tedros ha comentat els resultats preliminars de l'assaig 'Solidaritat', publicades aquest divendres, que han mostrat que el remdesivir i l'interferó tenen "poc o cap efecte" en la prevenció de la mort per COVID-19 o en la reducció del temps d'hospitalització.





Segons l'OMS, en base a aquests resultats, "de moment, el corticoesteroide dexametasona segueix sent l'únic tractament terapèutic que ha demostrat ser efectiu contra el COVID-19, per a pacients amb malalties greus". Tedros ha avançat que els resultats complets de l'estudi es publicaran "en breu en una revista científica de prestigi".





Mentrestant, 'Solidaritat' segueix reclutant uns 2.000 pacients cada mes i avaluarà altres tractaments, inclosos els anticossos monoclonals i els nous antivirals. "Encara hi ha molts altres assajos en curs de teràpies identificades a través del full de ruta de recerca i desenvolupament de COVID-19", ha anunciat.