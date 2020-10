La Diputació de Barcelona incrementa mesures per limitar l'accés al Parc Natural del Montseny

La Diputació de Barcelona, gestora de Parc Natural i Reserva de la Biosfera de Montseny, ha acordat incrementar les mesures de vigilància i accés a aquest espai natural per evitar situacions de concentració de vehicles i visitants en determinats punts de parc.









Entre les mesures adoptades per aquest cap de setmana, hi ha un augment de l'horari dels guardes de parc cobrint la jornada des de les 8.00 fins a les 19.00 hores, així com incrementar el nombre d'informadors per a la regulació del trànsit a accessos a les zones més conflictives , fora de les carreteres principals.





Els punts on s'incrementa la presència d'informadors és la zona de piscines de poble de Montseny i pista del Molar, l'accés a Riells, coll de Norri (en Montsoriu i el Brull), així com de reforç a l'entorn de l'Castanyer de les Nou Branques (a Viladrau) i la pista del Pujol d'accés a Vallfornès (a Cànoves).





Aquests punts se sumen als incorporats el cap de setmana passat, com la rotonda de Fogars de Montclús --on hi ha un dels centres d'informació i zona d'aparcament d'entrada al parc--, que dóna accés a les carreteres BV-5119 de Mosqueroles a la Costa i Montseny, BV-5114 de Campins a Santa Fe i Sant Marçal, i a la GIV-5201 de Sant Marçal a Viladrau.





En total, en el conjunt de Parc Natural hi haurà un equip format per 11 guardes i 13 informadors, que se sumen als 23 que de forma habitual atenen en els punts d'informació municipals, i aquest cap de setmana es tancaran les àrees de lleure de tot el parc seguint les instruccions de la Generalitat per la crisi sanitària.