El Govern i el FC Barcelona estudien la presència de públic al Camp Nou i al Palau Blaugrana

El Govern i el FC Barcelona s'han reunit de forma telemàtica aquest divendres per abordar la possibilitat que en els partits de Champions hi hagi presència de públic al Camp Nou, així com al Palau Blaugrana.













En la trobada s'ha acordat la creació d'un grup de treball tècnic coordinat per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física amb presència d'experts de les conselleries de Salut, Interior i Presidència i membres de club, ha informat la Generalitat en un comunicat.





L'objectiu del grup serà analitzar i validar protocols per a la presència de públic, així com els protocols associats a la celebració del vot de censura i la idoneïtat de les dates previstes en funció de l'evolució de la situació epidemiològica.





A causa de la situació de la pandèmia, no s'habilitarà la presència de públic per al partit de la Champions previst per a dimarts que que enfrontarà el FC Barcelona amb el club hongarès Ferencváros TC ni per als partits de la setmana que ve que tinguin lloc en al Palau Blaugrana.





A la reunió han participat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon; la secretària general de la Conselleria de Presidència, Meritxell Masó; el secretari general de la Conselleria de Salut, Marc Ramentol, la secretària general de la Conselleria d'Interior, Beth Abad, i el secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat, Gerard Figueras.





Per part de l'FC Barcelona, en la trobada hi ha participat el director general CEO de club, Òscar Grau, acompanyat d'una delegació de la mateixa.